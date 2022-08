L’Afghanistan contrôlé par les talibans a l’intention de briguer un siège au Conseil des droits de l’homme de l’ONU (rapport)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un groupe de surveillance de l’ONU a souligné la possibilité que l’Afghanistan contrôlé par les talibans puisse obtenir un siège au Conseil des droits de l’homme des Nations unies en octobre.

UN Watch a tweeté un communiqué de presse évoquant l’intention des Maldives de briguer un siège au Conseil des droits de l’homme et a noté que d’autres candidats en lice pour les sièges asiatiques ouverts étaient la Corée du Sud, le Vietnam, le Bangladesh, Bahreïn, le Kirghizistan et l’Afghanistan.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU n’est pas étranger à la controverse et avoir des membres antidémocratiques et dictatoriaux au sein du conseil n’a rien de nouveau. Plus tôt cette année, la Russie a été exclue du conseil par l’Assemblée générale des Nations unies.

D’autres membres controversés incluent la Chine, Cuba et le Venezuela.

LES TALIBAN AFFIRMENT QUE LE CHEF D’AL-QAEDA, AL-ZAWAHRI, ÉTAIT EN AFGHANISTAN AVANT LA GRÈVE DES DRONES AMÉRICAINS

L’Afghanistan occuperait l’un des quatorze sièges en lice. L’ancien gouvernement afghan conserve le contrôle de la mission permanente de l’ONU, mais les talibans ont nommé l’un de ses porte-parole pour occuper le poste d’ambassadeur, une décision laissée à un comité d’accréditation de neuf membres comprenant la Chine, la Russie et les États-Unis. Le comité n’a pas encore statué sur la demande des talibans.

Le directeur exécutif d’UN Watch, Hillel Neuer, l’a qualifié de “deux étapes” pour le Taliban pour obtenir un siège sur le conseil.

Le Conseil des droits de l’homme tableau de bord sur l’Afghanistan a plus de points contre qu’à l’appui. Le gouvernement afghan actuel n’a pas ratifié les neuf principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, ni élaboré ni publié de plan pour la mise en œuvre des recommandations de l’Examen périodique universel.

L’ONU a convoqué un “débat urgent” sur l’Afghanistan le 1er juillet, répondant aux préoccupations concernant le contrôle du pays par les talibans. Un rapport de la mission de l’ONU en Afghanistan publié quelques semaines plus tard seulement a confirmé la validité de bon nombre des préoccupations soulevées à la suite de ce changement de pouvoir.

L’ÉCHEC DU RETRAIT DE L’AFGHANISTAN PAR BIDEN A LAISSÉ LES TALIBAN TRANSFORMER LA NATION EN UN ÉTAT TERRORISTE

Le rapport note que les talibans ont « limité la dissidence en réprimant les manifestations et en restreignant les libertés des médias », notant également l’érosion des droits des femmes et des filles, y compris les restrictions sur les droits d’accès à l’éducation et au travail et de participation à la vie publique.

Le rapport a soulevé des inquiétudes quant au fait que les talibans agissent en “impunité” et que la crise économique, financière et humanitaire à l’échelle nationale a exacerbé la situation.

LES SIKHS AFGHANS CHERCHENT REFUGE EN INDE EN RAISON DE LA PERSÉCUTION RELIGIEUSE À LA MAISON

“L’éducation n’est pas seulement un droit humain fondamental, mais la clé du développement d’une nation”, a déclaré Markus Potzel, le représentant spécial par intérim des Nations Unies pour l’Afghanistan.

“Il est plus que temps que tous les Afghans puissent vivre en paix et reconstruire leur vie après 20 ans de conflit armé”, a-t-il ajouté. « Notre suivi révèle que, malgré l’amélioration de la situation sécuritaire depuis (le 15 août), le peuple afghan, en particulier les femmes et les filles, est privé du plein exercice de ses droits humains.

Au moins 59% de la population a besoin d’aide humanitaire, une augmentation significative de six millions de personnes depuis le début de 2021, selon le rapport.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un porte-parole du Conseil des droits de l’homme de l’ONU a souligné que les talibans n’étaient représentés dans aucun organe de l’ONU et que c’était l’Afghanistan qui conservait un représentant à la mission permanente. Un porte-parole de l’Assemblée générale n’a pas répondu aux questions sur la position de l’ONU concernant la décision en suspens.

Les États-Unis se sont retirés du Conseil des droits de l’homme en 2018 en raison de préoccupations selon lesquelles le groupe protégeait les auteurs de violations des droits de l’homme et était “un cloaque de préjugés politiques”. Le président Biden a demandé à être réélu au conseil peu de temps après son entrée en fonction, obtenant un siège pour le mandat 2022-2024.