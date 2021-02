L’Afghanistan a vu la violence contre les civils augmenter malgré les négociations de paix – Rapport de l’ONU

Un rapport de l’ONU a exposé les «terribles souffrances endurées par les citoyens afghans» tout au long de 2020, malgré les pourparlers de paix en cours, laissant le pays comme l’un des «endroits les plus meurtriers du monde» pour un civil.

Alors que les chiffres indiquent que le nombre total de victimes civiles en 2020 (8820) était de 15% inférieur à celui de l’année précédente, les données montrent qu’il y a eu une augmentation significative des pertes civiles au cours des trois derniers mois de l’année, après le début des pourparlers de paix en le pays.

L’organisme international considère la violence continue comme la conséquence dévastatrice de «Parties refusant d’envisager un cessez-le-feu», utiliser le rapport pour lancer un nouvel appel à une interruption des combats afin de permettre aux pourparlers de paix de se poursuivre sans interruption.

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a averti que les statistiques montrent que l’Afghanistan «Reste parmi les endroits les plus meurtriers au monde pour être un civil.»

Ce rapport marque la première fois depuis que l’ONU a commencé à documenter la violence que les victimes civiles ont augmenté au cours des derniers mois de l’année, les chiffres ayant augmenté de 45% au quatrième trimestre de 2020, par rapport à la même période en 2019.

«Ce rapport rend compte des terribles souffrances endurées par les civils afghans en 2020, année qui aurait pu rapprocher l’Afghanistan de la paix», La représentante spéciale des Nations Unies pour l’Afghanistan, Deborah Lyons, a déclaré dans un communiqué.

Cependant, les talibans ont publié mardi une réponse qui a réfuté les conclusions du rapport, arguant qu’il n’avait pas pris en compte «Les préoccupations, les informations précises et les détails exacts» qui ont été partagées par le groupe.

Les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les talibans ont commencé au Qatar en septembre 2020, marquant la première fois que le groupe militant et des responsables gouvernementaux ont eu des entretiens directs.

Les États-Unis ont joué un rôle clé dans la négociation des pourparlers de paix et, en février 2020, un accord a été signé entre l’administration Trump et les talibans, convenant de ramener la paix dans la région et de mettre fin à près de deux décennies de guerre. L’accord verrait l’Amérique retirer ses troupes de la région dans les 14 mois et les talibans couperaient leurs liens avec Al-Qaïda et travailleraient pour empêcher d’autres extrémistes militants de prendre le contrôle du territoire.

