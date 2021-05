L’Afghanistan a toujours été inviolable comme les États-Unis l’ont appris

Sénateur Dick Durbin

«Lorsque vous êtes blessé et laissé dans les plaines d’Afghanistan, et que les femmes sortent pour découper ce qui reste, plaisantez sur votre fusil et explosez-vous la cervelle et allez vers votre Gawd comme un soldat. Rudyard Kipling

C’est un pays humiliant.

Dans les temps modernes, trois des plus grands empires du monde ont hardiment envahi l’Afghanistan et finalement laissé dans la défaite.

L’Empire britannique a dépassé son emprise impériale et a fait face en 1842 à l’évacuation sanglante de Kaboul. Alors que plus de 16 000 soldats et colons sortaient du pays en retraite, les Afghans les ont tués un par un jusqu’à ce qu’il n’y ait qu’un seul messager pour raconter la sombre histoire en guise d’avertissement à la reine au palais de Buckingham.

Histoire d’être en Afghanistan

Ignorant la leçon britannique, l’Union soviétique a subi le même sort lorsqu’elle a tenté d’installer un chef fantoche en Afghanistan. Dans les années 1990, les combattants tribaux maîtrisent les missiles Stinger et mettent les Russes à genoux. Ils ont battu en retraite à Moscou.

Aujourd’hui, après la plus longue guerre de notre histoire, l’Amérique et ses alliés de l’OTAN partent après que nous ayons perdu de vue notre mission initiale. Avec plus de deux mille braves vies américaines perdues et deux mille milliards de dollars américains dépensés, nous quittons un gouvernement fragile et corrompu et une insurrection talibane.

Lorsque le Congrès a donné au président George W. Bush l’autorisation d’envahir l’Afghanistan en 2002, les blessures du 11 septembre étaient encore fraîches et la mission était claire: trouver et détruire Oussama Ben Laden et al-Qaïda. Et pourtant, comme le dit l’adage, quelle que soit votre raison, il est beaucoup plus facile d’entrer dans une guerre que d’en sortir.

Nous avons enduré des dirigeants corrompus; seigneurs de guerre fidèles au plus offrant; trahison par les alliés afghans; combats par procuration des pouvoirs régionaux; Le Pakistan héberge nos ennemis; et seulement la preuve la plus mince de la nationalité. Bien que nous ayons ouvert leur société à l’égalité de traitement des femmes et mis fin à une partie de la brutalité des extrémistes, nous avons compris que nous n’assistions qu’à des gains temporaires. Et le contrôle des talibans a continué de s’étendre malgré notre présence et nos efforts pour mettre en place une force de sécurité afghane pour les arrêter.

Il y a plusieurs années, j’ai demandé au général James Mattis, alors notre secrétaire à la Défense, pourquoi nous continuions cette folie afghane. Sa réponse était simple: «Si nous partons, les choses empireront.»

Autant je le respecte, je n’ai jamais cru que c’était une base rationnelle pour une stratégie.

Les proches du président Trump disent qu’il a tenté de mettre fin à notre présence en Afghanistan tout au long de son mandat, mais qu’il a été persuadé de réduire la force alliée et de poursuivre les négociations infructueuses avec les talibans, alors même qu’ils poursuivaient de nouvelles violences et kidnappaient Mark Frerichs, qui est de mon État d’origine.

Afghanistan:J’ai perdu mes deux jambes en combattant en Afghanistan. Rester là-bas n’honore pas nos troupes.

Le président Biden a déclaré qu’il serait le dernier président américain à s’inquiéter de cette décision et qu’il mettrait fin à notre présence en septembre. Tout simplement, il ne passera pas cette guerre à un cinquième président américain. Et je crois qu’il a raison.

Il est décourageant pour moi qu’après avoir voté contre l’invasion de l’Irak et avoir rejoint un vote bipartite quasi unanime pour envahir l’Afghanistan, on nous dise maintenant qu’une variante d’al-Qaïda est toujours présente et que nous aurons peut-être même besoin des talibans pour aider à les réprimer. On nous dit que les États-Unis continueront d’appuyer les 300 000 membres de la force de sécurité afghane mais il est difficile de concilier cette promesse avec toute relation de travail avec leur ennemi, la force politique émergente des Taliban.

Certaines choses ne se plieront pas à la raison ou à la force

Certains espèrent une division du territoire et du pouvoir à l’intérieur du pays, et un semblant de stabilité. Je suis tout aussi sceptique et je pense que l’histoire afghane nous dit que toute puissance étrangère, ou son substitut afghan, ne survivra pas à la force féroce de repousser «l’extérieur».

Le sort des femmes, alliées des États-Unis, et de quiconque est jugé infidèle par les talibans est légitimement effrayant. Nous devons à ceux qui ont risqué leur vie pour l’Amérique et l’OTAN de les aider à trouver un refuge sûr et de leur offrir la protection des réfugiés. L’avenir des femmes afghanes est également une grave préoccupation. Nous devons faire de leur cause notre priorité absolue dans toute relation future entre nos pays.

Retrait d’Afghanistan:Retrait de troupes d’Afghanistan: l’erreur non forcée de Biden met l’Amérique en danger

En fin de compte, nous devons rendre hommage au travail courageux accompli par tant de soldats et de civils américains et de l’OTAN, ainsi que leurs homologues afghans – après tout, plus de 43 000 civils afghans ont également été tués dans le conflit depuis 2001. Nos soldats se sont rencontrés héroïquement les objectifs de leur mission initiale et le travail qui a suivi de tant d’autres ont contribué à semer les fragiles graines d’une vie meilleure pour beaucoup.

Mais nous devrions également être humiliés de constater que dans ce monde en mutation avec des découvertes et des innovations éblouissantes, l’Afghanistan nous a appris que dans de nombreux pays, il existe des éléments historiques qui ne se plieront pas facilement à la raison ou à la force. Comme beaucoup d’autres grandes puissances de l’histoire, nous avons payé cher pour que cette vérité soit rappelée dans les plaines d’Afghanistan.

Le président Biden a sagement décidé que nous avions payé suffisamment – et je suis d’accord.

Le sénateur Dick Durbin, un démocrate de l’Illinois, est le président du Comité judiciaire du Sénat. Suivez-le sur Twitter: @DickDurbin