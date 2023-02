L’Afghanistan a besoin de “Black Girl Magic” selon l’envoyé américain

Le représentant diplomatique de Washington pense apparemment que Beyonce et un hashtag réveillé peuvent aider les femmes dans le pays ravagé par la guerre

L’envoyé diplomatique américain en Afghanistan a déclaré que le hashtag “#BlackGirlMagic” pourrait améliorer la vie des femmes afghanes, appelant Beyonce et Lizzo à aider d’une manière ou d’une autre sa cause. Elle a été ridiculisée en ligne pour sa suggestion.

Depuis qu’elle a pris ses fonctions de chargée d’affaires à la mission américaine en Afghanistan au Qatar l’année dernière, Karen Decker a condamné à plusieurs reprises et fermement les talibans pour avoir interdit aux femmes d’accéder aux universités et réprimé les militantes. Decker tweete régulièrement sur l’activisme noir aux États-Unis et a suggéré mercredi que les Afghans pourraient se tourner vers la culture «réveillée» américaine pour s’inspirer.

“Les Afghans connaissent-ils #BlackGirlMagic et le mouvement qu’il a inspiré?” elle a demandé. « Les filles afghanes ont-elles besoin d’un mouvement similaire ? Et les femmes afghanes ? Apprends-moi, prêt à apprendre.

Decker a tagué les stars de la pop Beyonce et Lizzo, ainsi que l’actrice Regina King, dans son tweet.

Des centaines de commentaires ont afflué pour ridiculiser le tweet de Decker « Comment avons-nous pu perdre cette guerre ? le Columbia Bugle, un site d’information de droite, a répondu. “Je suis sans voix,” Mike Waltz, membre du Congrès de Floride tweetécomme un autre commentateur déclaré “Caligula faisant de son cheval un sénateur était moins risible que cela.”

“Qu’est-ce que c’est que ça?” Donald Trump Jr. tweeté. “Apparemment, l’administration Biden n’est pas déjà assez embarrassée par sa débâcle en Afghanistan…”

Popularisé vers 2016, le hashtag #BlackGirlMagic n’implique pas que les femmes noires sont imprégnées de pouvoirs magiques qui pourraient d’une manière ou d’une autre aider l’Afghanistan. Au lieu de cela, il est utilisé sur les réseaux sociaux pour célébrer les réalisations des femmes noires et est souvent affiché à côté de photos de séduisants Afro-Américains. L’expression a été invoquée par des militants du Parti démocrate en 2016 dans le but d’augmenter le taux de participation des électrices noires, qui votent de manière fiable démocrate.

Les États-Unis ont retiré leur armée d’Afghanistan en août 2021, mettant fin à deux décennies d’occupation du pays. L’armée nationale afghane, financée par les États-Unis, s’est effondrée face à l’avancée des militants talibans, et l’Afghanistan est revenu sous le régime taliban immédiatement après le départ du dernier avion américain de Kaboul.

L’occupation de l’Afghanistan a coûté au contribuable américain plus de 2,3 billions de dollars, un chiffre qui comprend un demi-billion de dollars d’intérêts dus sur l’argent emprunté pour combattre la guerre, et 233 milliards de dollars payés pour soigner les quelque 21 000 anciens combattants blessés là-bas.