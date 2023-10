L’Afghanistan a battu l’Angleterre par 69 points lors de la victoire sous le choc de la Coupe du monde de cricket ICC | Actualités de la Coupe du monde de cricket ICC

L’Afghanistan a produit le premier choc de la Coupe du monde de cricket ICC 2023 en battant l’Angleterre, championne en titre, par 69 points dimanche au stade Arun Jaitley de New Delhi.

L’Angleterre, tenante du titre, s’est effondrée pendant 215 points devant le trio de fileurs afghans après avoir remporté le tirage au sort et demandé à l’Afghanistan de frapper en premier.

Les outsiders ont fixé à l’Angleterre un objectif de 285 points, grâce à un coup fulgurant de 80 points sur 57 balles de l’ouvreur Rahmanullah Gurbaz et un demi-siècle du gardien de guichet Ikram Alikhil.

Gurbaz a rapidement élevé ses cinquante, mais ils ont perdu des guichets alors que le fileur de jambes Adil Rashid (3-42) a renvoyé Zadran et a laissé Rahmat Shah perplexe lors de son prochain tour.

Gurbaz semblait bien préparé pour un siècle de Coupe du monde après avoir fracassé huit quatre et quatre six, mais le joueur de 21 ans a été éliminé par le remplaçant David Willey au milieu du guichet lorsque le skipper Hashmatullah Shahidi l’a appelé pour une course risquée.

Gurbaz était furieux alors qu’il s’éloignait péniblement, écrasant sa batte sur la corde de délimitation alors qu’il retournait au pavillon.

Les fileurs Rashid Khan (23 ans) et Mujeeb Ur Rahman (28 ans) ont contribué à un épanouissement d’ordre inférieur qui a permis à l’Afghanistan d’atteindre un total compétitif et de permettre à ses quilleurs de se battre à fond contre les frappeurs anglais.

Bénéficiant d’un alignement de frappeurs puissant, l’Angleterre a subi une défaite précoce lorsque le meneur du bras gauche Fazalhaq Farooqi a écarté le premier ouvreur Jonny Bairstow au deuxième tour.

À partir de ce moment-là, les fileuses afghanes ont pris le relais puisque Mujeeb Ur Rahman a éliminé Joe Root pour 11 points et Mohammad Nabi a renvoyé Dawid Malan pour 32.

Le capitaine anglais Jos Buttler a été expulsé pour neuf points par le lanceur de rythme Naveen-ul-Haq.

Le joueur vedette Rashid Khan a ajouté aux malheurs de l’Angleterre en licenciant Liam Livingstone et Adil Rashid.

Un travail d’équipe à tous les niveaux 🙌

Super fier de la performance aujourd’hui 🇦🇫💙#CWC23 #ENGvAFG pic.twitter.com/hjENlFmfvl – Rashid Khan (@rashidkhan_19) 15 octobre 2023

Harry Brook a résisté avec ses 66 manches, mais est tombé face à Mujeeb Ur Rahman à la 35e pour envoyer l’Angleterre sous le choc à 169-8.

Mujeeb, il a remporté le prix du joueur du match.

« C’est un moment de grande fierté d’être ici en Coupe du Monde et de battre les champions, c’est une grande réussite pour toute la région. Je suis tellement content de cette performance », a déclaré Mujeeb.

« En tant que fileuses, il est difficile de jouer en avantage numérique, mais j’ai travaillé dans les filets pour être aussi constant que possible… Nous savions que la rosée serait un facteur. »

Rashid a déclaré qu’il espérait que la victoire redonnerait le sourire aux habitants d’Afghanistan, où de multiples tremblements de terre ont tué environ 1 000 personnes et en ont blessé plus de 2 000.

L’Angleterre a perdu le match d’ouverture du tournoi contre la Nouvelle-Zélande par neuf guichets, mais a battu le Bangladesh par 137 points. Leur capitaine Buttler a déclaré que c’était « une défaite difficile à encaisser », mais a félicité l’Afghanistan.

« Ils nous ont dominés aujourd’hui. Nous n’étions pas au niveau que nous voulions être avec le ballon et la batte », a déclaré Buttler.

« L’Afghanistan a une attaque vraiment habile… Ils nous mettent beaucoup de pression. »

L’Angleterre est cinquième du classement de groupe avec une victoire en trois matches, une place devant l’Afghanistan.

L’Afghanistan a subi de lourdes pertes lors de ses deux matches, puisqu’il a perdu contre le Bangladesh par six guichets, puis contre l’Inde, hôte, par huit guichets.

L’Afghanistan est entré dans le match après avoir perdu 16 de ses 17 derniers matches de Coupe du monde, sa seule victoire contre l’Écosse en 2015.