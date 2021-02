Le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de RB Leipzig avec Liverpool le 16 février se jouera dans la capitale hongroise de Budapest en raison des restrictions de vol causées par le coronavirus.

Le match a d’abord semblé incertain après que le gouvernement allemand ait interdit tous les vols en provenance du Royaume-Uni jusqu’au 17 février pour arrêter la propagation du COVID-19 en Allemagne.

Cependant, l’UEFA a annoncé que le match se déroulerait sur un terrain neutre.

« L’UEFA peut confirmer que les huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League entre le RB Leipzig et le Liverpool FC auront désormais lieu au Puskás Arana à Budapest », indique un communiqué de l’instance dirigeante du football européen.

« La date du match (16 février 2021) et l’heure du coup d’envoi (21 heures HEC) resteront les mêmes. L’UEFA tient à remercier le RB Leipzig et le Liverpool FC pour leur coopération étroite et leur aide à trouver une solution au problème. à portée de main, ainsi que la Fédération hongroise de football pour son soutien et son acceptation d’accueillir le match en question. «