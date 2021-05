L’affrontement Man United-Liverpool Premier League reporté au 13 mai

L’affrontement de Manchester United en Premier League avec Liverpool à Old Trafford, qui a été reporté dimanche après que des supporters manifestants ont envahi le stade, a été reporté au jeudi 13 mai à 20h15 BST (15h15 HE), a annoncé mercredi la Premier League.

La nouvelle date signifie que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer doit jouer trois matchs en l’espace de cinq jours.

Les troubles des supporters devant l’hôtel de l’équipe de United et de nouvelles perturbations à Old Trafford, notamment des supporters entrant dans des zones sécurisées par COVID-19 du stade, ont forcé le match de dimanche à être annulé à la suite de discussions entre la police du Grand Manchester, la Premier League et les deux clubs.

United pourrait toujours faire face à des mesures disciplinaires, y compris une éventuelle amende, la fermeture du stade ou la déduction de points, à la suite du report, la Premier League et la Fédération anglaise de football ouvrant une enquête sur les circonstances qui ont conduit à l’annulation du match.

Mais la saison de Premier League devant se terminer dans moins de trois semaines, le match United-Liverpool a maintenant été déplacé au 13 mai, malgré la congestion des matches que United doit maintenant surmonter.

La rencontre de United à Old Trafford avec Leicester City, qui avait été déplacée de sa date initiale du 15 mai au 12 mai en raison de l’implication des Foxes dans la finale de la FA Cup, a maintenant été avancée de 24 heures et se jouera le mardi 11 mai. à 18 h 00 BST (13 h HE).

Ce match tombe à peine 52 heures après que United doit donner le coup d’envoi de son match de Premier League contre Aston Villa à Villa Park dimanche.

Mais en déplaçant le match de Leicester au 11 mai, la Premier League a maintenant pu opposer United à Liverpool à 20h15 (15h15) jeudi – 50 heures après le coup d’envoi de l’équipe à domicile contre Leicester.

Le match de Liverpool contre West Bromwich Albion aux Hawthorns le dimanche 16 mai, qui avait été menacé d’être déplacé pour accueillir le choc de United, n’est pas affecté.