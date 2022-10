L’affrontement entre l’Ouest et la Chine se profile lors d’un vote à l’organe des droits de l’homme de l’ONU

GENÈVE (AP) – Le plus haut organe des droits de l’homme de l’ONU est sur le point de voter jeudi sur une proposition de la Grande-Bretagne, de la Turquie, des États-Unis et d’autres pays principalement occidentaux de tenir un débat l’année prochaine sur les violations présumées des droits des Ouïghours musulmans et d’autres minorités ethniques en Région occidentale du Xinjiang en Chine.

Cela se présente comme un test de poids politique et diplomatique entre l’Occident et Pékin.

Le vote sur la proposition au Conseil des droits de l’homme fait suite à des jours de torsion de bras, de persuasion et de persuasion à Genève et dans de nombreuses capitales nationales alors que les pays occidentaux tentent de donner une impulsion à un rapport du bureau de l’ancienne chef des droits de l’homme des Nations Unies, Michelle Bachelet, publié en août 31, qui a conclu que de possibles “crimes contre l’humanité” s’étaient produits au Xinjiang.

Les diplomates prédisaient une compétition serrée – et une qui se déroulerait sur le fil. Un ambassadeur d’un pays en développement qui est actuellement l’un des 47 pays membres du conseil, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question, a déclaré mercredi à l’Associated Press qu’il attendait un e-mail de sa capitale nationale jeudi matin enfin. lui indiquant comment voter.

La composition du conseil change chaque année entre les États membres de l’ONU, et la Chine – un pays puissant avec un siège permanent au Conseil de sécurité – n’a jamais fait l’objet d’une résolution spécifique à un pays au conseil depuis sa création plus de il y a 16 ans.

“Il est toujours difficile pour les pays de voter contre un membre permanent du Conseil de sécurité”, a déclaré un diplomate occidental, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question, dans un effort pour gérer les attentes. Il a reconnu que c’était un “appel vraiment difficile” pour certains pays – notamment ceux ayant des liens économiques ou politiques avec la Chine – de signer la mesure.

La mesure nécessiterait une majorité simple parmi les pays votants pour être adoptée, et certains pays devraient s’abstenir.

