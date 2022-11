L’affrontement entre l’Iran et les États-Unis lors de la Coupe du monde est source de tensions politiques

Le dernier affrontement de la Coupe du monde entre les États-Unis et l’Iran il y a 24 ans est considéré comme l’un des matchs les plus chargés politiquement de l’histoire du football.

Cette fois, les connotations politiques sont tout aussi fortes et les relations peut-être encore plus tendues alors que les États-Unis et l’Iran s’affrontent à nouveau mardi au Qatar.

Les manifestations nationales de l’Iran, son programme nucléaire en expansion et les attaques régionales et internationales liées à Téhéran ont poussé le match au-delà du stade et dans la géopolitique.

Quelle que soit l’issue, les tensions ne feront que s’aggraver dans les mois à venir.

Le moment où les relations se dégradent entre les États-Unis et l’Iran dépend de qui vous demandez. Les Iraniens évoquent le coup d’État de 1953 soutenu par la CIA qui a cimenté le pouvoir du Shah Mohammed Reza Pahlavi. Les Américains se souviennent de la prise de contrôle de l’ambassade américaine en 1979 et de la crise des otages de 444 jours pendant la révolution iranienne.

Dans le football, cependant, la chronologie est beaucoup plus simple car ce ne sera que la deuxième fois que l’Iran et les États-Unis s’affrontent en Coupe du monde.

La dernière fois, c’était lors du tournoi de 1998 en France – une époque totalement différente en République islamique. L’Iran a gagné 2-1 à Lyon, un point bas pour l’équipe masculine américaine alors que les Iraniens célébraient à Téhéran.

À l’époque, le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a fait l’éloge de l’équipe iranienne, affirmant que “l’adversaire fort et arrogant ressentait le goût amer de la défaite”.

Mais en dehors du terrain, le président iranien de l’époque, Mohammad Khatami, a cherché à améliorer les liens avec l’Occident et le reste du monde. À l’intérieur de l’Iran, Khatami a poussé des politiques dites « réformistes », cherchant à libéraliser certains aspects de sa théocratie tout en maintenant sa structure avec un chef suprême au sommet.

Le président américain Bill Clinton et son administration espéraient que l’élection de Khatami pourrait faire partie d’un dégel.

Les deux équipes ont posé pour une photo commune et les joueurs iraniens ont remis des fleurs blanches à leurs adversaires américains. Les États-Unis ont donné aux Iraniens des fanions de la Fédération américaine de football. Ils ont même échangé des maillots, bien que les Iraniens ne les aient pas mis. Plus tard, ils ont également joué un match amical à Pasadena, en Californie.

Avance rapide 24 ans plus tard, et les relations sont peut-être plus tendues qu’elles ne l’ont jamais été.

L’Iran est désormais entièrement gouverné par des partisans de la ligne dure après l’élection du président Ebrahim Raisi, un protégé de Khamenei, qui a participé en 1988 à l’exécution massive de milliers de prisonniers politiques à la fin de la guerre Iran-Irak.

Suite à l’effondrement de l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales, déclenché par le retrait unilatéral du président Donald Trump de l’accord, Téhéran enrichit désormais l’uranium à 60% de pureté – une courte étape technique par rapport aux niveaux de qualité militaire. Les experts en non-prolifération avertissent que la République islamique dispose déjà de suffisamment d’uranium pour construire au moins une bombe nucléaire.

Une guerre fantôme de frappes de drones, d’assassinats ciblés et de sabotage secoue le Moyen-Orient depuis des années au milieu de l’effondrement de l’accord. Pendant ce temps, la Russie bombarde des zones civiles et des infrastructures électriques en Ukraine avec des drones de fabrication iranienne.

Pendant deux mois, l’Iran a été secoué par les manifestations de masse qui ont suivi la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une femme de 22 ans qui avait été précédemment détenue par la police des mœurs du pays. Les manifestations ont vu au moins 451 personnes tuées depuis leur début, ainsi que plus de 18 000 arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe de défense qui suit les manifestations.

Lors de la Coupe du monde au Qatar, la victoire 2-0 de l’Iran contre le Pays de Galles a été un bref moment de bonne nouvelle pour les purs et durs. Après le match, la police anti-émeute de Téhéran a agité des drapeaux iraniens dans la rue, ce qui a provoqué la colère des manifestants. Khamenei lui-même a reconnu que la victoire « avait semé la joie dans le pays ».

Cependant, le guide suprême a averti que «lorsque la Coupe du monde a lieu, tous les yeux sont rivés dessus. L’adversaire profite généralement de ce moment de laxisme pour agir.

Alors que les manifestations s’intensifiaient, l’Iran a allégué sans fournir de preuves que ses ennemis à l’étranger, y compris les États-Unis, fomentaient les troubles. Lors d’une Coupe du monde où les organisateurs espéraient séparer la politique du terrain, ces tensions ont saigné autour des stades avec des manifestants pro et antigouvernementaux qui se criaient dessus.

Avant le match de mardi au stade Al Thumama, l’Iran a publié une vidéo de propagande avec de jeunes enfants chantant, y compris des filles en hijab blanc, devant un petit terrain. Agitant des drapeaux et sur un rythme de synthétiseur explosif, les enfants chantent: “Nous vous soutenons sur les gradins, tous d’une seule voix Iran, Iran.”

« Nous attendons un but, notre cœur seconde par seconde bat pour notre Iran », ajoutent-ils.

Une telle victoire pourrait s’avérer être un nouveau coup de pouce pour les partisans de la ligne dure. Déjà, ils ont réagi avec colère à un protestation de la Fédération américaine de football qui les a vus brièvement effacer l’emblème de la République islamique du drapeau iranien dans les publications sur les réseaux sociaux.

On ne sait pas si des responsables du gouvernement iranien ou américain seront présents pour le match. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déjà assisté au match des États-Unis contre le pays de Galles au début du tournoi.

Mais les opposants au gouvernement iranien sont présents au Qatar avec leur propre message. Parmi eux se trouve l’ancienne porte-parole du département d’État américain Morgan Ortagus, qui s’est rendue lundi après-midi pour le match contre l’Iran. Ortagus a servi dans l’administration Trump et a été l’un des visages de sa campagne dite de “pression maximale”.

“C’est l’un de ces moments charnières où la géopolitique et le sport se heurtent”, a déclaré Ortagus à l’Associated Press. “Vous voyez l’équipe iranienne faire ce qu’elle peut pour défendre les manifestants et les personnes qui manifestent pacifiquement.”