L’affrontement du protocole en Irlande du Nord risque une guerre commerciale «inévitable» entre le Royaume-Uni et l’UE, craignent les responsables

Une guerre commerciale entre la Grande-Bretagne et l’UE est « inévitable » si le Royaume-Uni refuse de revenir sur ses nouvelles demandes de règles post-Brexit sur l’Irlande du Nord, préviennent des responsables.

Le ministre du Brexit, David Frost, a publié mercredi un nouveau « document de commandement » qui retravaillerait radicalement le protocole d’Irlande du Nord, un accord qu’il a lui-même négocié et qui n’est entré en vigueur qu’en janvier, supprimant de fait la majeure partie d’une frontière commerciale créée dans la mer d’Irlande.

Mais la proposition a été rapidement rejetée par l’UE. « Nous n’accepterons pas une renégociation du protocole », a déclaré Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, dans un communiqué.

Les responsables du commerce et les chefs d’entreprise ont déclaré L’indépendant ce temps est compté pour parvenir à un accord avant l’introduction de délais critiques pour des processus supplémentaires que le Royaume-Uni a acceptés dans le cadre du protocole.

Ils craignent que l’étape du gouvernement britannique ne pousse le Royaume-Uni et l’UE dans une bataille commerciale du tac au tac.

Un haut responsable de l’UE a déclaré que le livre blanc de Frost du Royaume-Uni sapait un ton plus cordial qui avait été atteint au cours de l’été – que l’assouplissement des relations avait permis de modifier les règles de l’UE pour faciliter le flux de médicaments de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord. Il y avait « moins de chances nulles » que les demandes du ministre du Brexit puissent être satisfaites, ont-ils déclaré.

« Nous manquons de moyens pour nous engager de manière productive, alors que nous restons disposés à le faire. Ce document est inutile, irréaliste et une mauvaise utilisation du temps. Nous n’hésiterons pas à poursuivre d’autres actions en justice si le Royaume-Uni ne respecte pas ses obligations juridiques internationales », a déclaré le même responsable.

Ils ont ajouté que cela pourrait inclure des tarifs de rétorsion affectant tous les exportateurs britanniques vers l’UE. Une telle mesure pourrait entraîner des tarifs douaniers, des ingrédients clés d’un différend commercial à part entière.

Par ailleurs, un diplomate irlandais a confirmé que si les mesures suggérées par M. Frost étaient suivies – en particulier l’exigence que le protocole « ne soit plus contrôlé par les institutions et les cours de justice de l’UE » – une querelle commerciale serait inévitable. Ils ont ajouté que toute flexibilité de la part de l’UE devait respecter les principes fondamentaux de l’accord.

« Si le Royaume-Uni essaie sérieusement d’éviter les structures de gouvernance du protocole, une dispute commerciale sera presque inévitable. Mais nous espérons évidemment que ce ne sera pas le cas », a déclaré le diplomate.

Alors que le ministre du Brexit s’est abstenu d’invoquer l’article 16, un mécanisme qui permet de suspendre immédiatement certaines parties du protocole, M. Frost a déclaré que les circonstances « justifieraient » son utilisation.

« C’est clairement une sorte de menace de Londres », a déclaré Anton Spisak, un ancien négociateur britannique du Brexit et maintenant expert politique au Tony Blair Institute.

Il a ajouté : « Cela ajoutera aux différends, à l’idée que le Royaume-Uni négocie de mauvaise foi afin de modifier le protocole. La destination de cela est une guerre commerciale entre le Royaume-Uni et l’UE. »

Il a noté que l’UE avait déjà engagé une action en justice contre le Royaume-Uni en mars à la suite de la décision de Londres de retarder unilatéralement les contrôles douaniers sur les marchandises entrant en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne.

L’accord de divorce sur le Brexit a laissé l’Irlande du Nord sur le marché unique des marchandises de l’UE, mais aussi sur le territoire douanier du Royaume-Uni afin d’éviter une frontière sur l’île d’Irlande. Cela a abouti à la création d’une frontière commerciale dans la mer d’Irlande.

De nombreuses échéances protocolaires sont attendues à l’automne, ce qui ajoute une pression temporelle aux désaccords sur le protocole et augmente le risque d’une escalade des tensions commerciales. L’arrêt des importations de viandes réfrigérées britanniques en Irlande du Nord en septembre a particulièrement attiré l’attention, avec des plaintes du détaillant Marks and Spencer, mais des obstacles plus importants se profilent, ont déclaré des chefs d’entreprise. L’indépendant.

À partir du 1er octobre, tous les colis commerciaux envoyés de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord devront faire l’objet d’une déclaration en douane. D’ici novembre, les exportateurs de marchandises britanniques vers l’Irlande du Nord devront établir une base dans la région ou un « lieu d’affaires fixe » afin de répondre aux exigences d’un programme de commerçant de confiance prouver que les marchandises n’entreront pas dans l’UE.

Pourtant, plutôt que de plaider pour des moyens de réduire les frictions qui étaient susceptibles d’être acceptés, M. Frost avait enflammé les relations, a déclaré une personne familière avec les opérations commerciales d’Irlande du Nord.

Si le Royaume-Uni devait aller de l’avant avec un plan rejeté, cela briserait le protocole et les deux principaux traités sur le Brexit, ont-ils déclaré: « Cela brise l’accord de retrait, et il y a des dispositions dans le TCA [Trade and Cooperation Agreement] laisser l’UE prendre des mesures tarifaires. Il ne s’agit donc pas seulement des entreprises et des consommateurs d’Irlande du Nord, mais également des entreprises et des consommateurs britanniques. Je ne pense pas que beaucoup de gens voient ce danger.

Un chef d’un groupe de pression des entreprises a fait écho aux commentaires, ajoutant que cette décision était totalement irréaliste : « L’UE ne va pas créer une porte dérobée béante vers son marché unique.

Ils ont ajouté que l’UE se méfiait du Royaume-Uni d’essayer de poursuivre et de retarder sa stratégie, prolongeant constamment les délais de grâce afin de rendre la mise en œuvre politiquement toxique avant le vote de consentement nord-irlandais en décembre 2024. Le vote est une disposition juridiquement contraignante de l’accord de retrait. .

Il est temps d’arrêter la « diplomatie du mégaphone », ont-ils dit. « Si la confiance peut être rétablie », certaines frictions commerciales majeures pourraient être atténuées ou évitées grâce à des négociations privées, ont-ils déclaré.