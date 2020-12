Ole Gunnar Solskjaer a dit à ses joueurs de Manchester United de prouver qu’ils appartenaient au club et de réserver leur place dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

United a besoin d’au moins un point d’un voyage difficile à RB Leipzig mardi pour gagner une place en huitièmes de finale et Solskjaer a déclaré à ses hommes vedettes qu’ils devraient se présenter lors d’une nuit cruciale.

« Les joueurs sont des joueurs de Manchester United parce qu’ils ont des qualités que nous recherchons », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse lundi.

« Je suis sûr qu’ils prouveront les raisons pour lesquelles ils sont ici, ils le montreront. Le caractère du groupe s’améliore de plus en plus.

« C’est quelque chose que nous voulons, des jeux comme celui-ci, c’est une tradition pour Man United, nous ne nous facilitons jamais la tâche. »

Harry Maguire sera le capitaine de l’équipe de Solskjaer en Allemagne et le défenseur a déclaré que l’équipe allait prendre confiance en sa performance lors de la dernière journée de la saison dernière lorsqu’elle avait gagné 2-0 à Leicester City pour sceller un retour en Ligue des champions.

« J’ai rejoint ce club pour le plus gros match possible », a déclaré Maguire. «Vous intensifiez dans ces jeux de pression, les grands joueurs intensifient dans les grands jeux.

« C’est similaire à Leicester l’année dernière où nous devions aller et obtenir un résultat pour atteindre la Ligue des champions. Nous nous sentons prêts et préparés et nous avons hâte d’y être. »

David De Gea et Luke Shaw ont été jugés aptes à voyager après s’être remis d’une blessure, mais United sera sans Edinson Cavani et Anthony Martial après que les deux aient été écartés avec ce que Solskjaer a décrit comme des «petits soucis».

Malgré ses options d’attaque réduites et n’ayant besoin que d’un match nul pour se qualifier, Solskjaer a déclaré qu’il enverrait son équipe gagner le match.

« Vous devez aborder le match comme un match de 90 minutes, tout peut arriver à tout moment, vous ne pouvez pas vous asseoir et espérer un match nul 0-0, ce n’est pas dans nos gènes », a déclaré Solskjaer.

« Nous voulons sortir et gagner un match, nous avons montré que contre le PSG, il faut créer des occasions et on recommence. »

Maguire a ajouté: «Nous en avons parlé ce matin, nous voulons gagner le match, nous n’allons pas nous asseoir.

« Nous avons créé trois ou quatre très bonnes chances de battre le PSG. Nous y allons et cherchons à gagner, nous cherchons à gagner chaque match que nous jouons. »