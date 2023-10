L’affrontement avec le Hamas pourrait nuire au dégel diplomatique israélo-arabe

ANALYSE

Les objectifs immédiats de l’attaque brutale du Hamas contre Israël ce week-end semblent simples : tuer et kidnapper autant d’Israéliens que possible, et susciter le chaos et la peur au sein du régime « sioniste » que le groupe terroriste considère comme son ennemi mortel.

Mais il existe déjà des preuves que le Hamas, avec le soutien de son principal sponsor, l’Iran, jouait un jeu diplomatique de plus longue durée : pour empêcher le dégel des tensions entre Jérusalem et le monde arabe et pour faire dérailler complètement la perspective d’une normalisation diplomatique entre Israël. et puissance régionale, l’Arabie Saoudite.

Cela marquerait un revers diplomatique majeur pour l’administration Biden, juste au moment où l’objectif de longue date consistant à amener les puissants Saoudiens à reconnaître l’État juif après sept décennies d’hostilité glaciale semblait à portée de main.

Au-delà de la célébration de l’attaque elle-même, qui a fait des centaines de morts parmi les Israéliens, de hauts responsables iraniens ont également fustigé l’idée « farfelue » selon laquelle Israël réparerait les barrières avec Riyad ou d’autres pays à majorité musulmane du Moyen-Orient étant donné le sort des Palestiniens apatrides.

Une telle normalisation diplomatique sera désormais indéniablement plus difficile dans un contexte de guerre généralisée entre Israël et le Hamas à Gaza, qui a déjà coûté la vie à des civils des deux côtés de la frontière. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal ben Farhan, a condamné dimanche le fait de prendre pour cible des civils « de quelque manière que ce soit » au milieu du bain de sang en cours, selon les médias régionaux, suggérant que Riyad considérerait d’un mauvais oeil tout civil palestinien tué par inadvertance lors de la réponse percutante d’Israël à l’attaque. attaque terroriste sans précédent contre son pays.

L’Arabie saoudite, en plus d’exiger de plus grandes garanties de sécurité de la part de Washington comme prix à payer pour la reconnaissance d’Israël, a indiqué que le gouvernement israélien doit montrer certains signes d’accommodement aux demandes palestiniennes d’un plus grand contrôle économique et politique, des concessions que le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu accordera. il est très peu probable qu’elle soit envisagée étant donné les événements du week-end à Gaza.

Dimanche, d’autres couvertures médiatiques dans certaines parties du monde musulman ont souligné la réponse israélienne à l’attaque du Hamas et le bilan des morts du côté palestinien. L’idée selon laquelle les gouvernements arabes concluraient de nouveaux accords avec Israël semble désormais beaucoup plus difficile à imaginer alors que les images et les vidéos des violences israélo-palestiniennes occupent le devant de la scène à la télévision et sur les réseaux sociaux.

L’Iran, faisant clairement le même calcul, a attisé ces flammes dimanche.

« Les gouvernements musulmans doivent entrer en scène aux côtés de la communauté islamique pour soutenir le peuple palestinien. L’ennemi sioniste devrait également comprendre que l’équation a changé ; le bellicisme est préjudiciable aux sionistes », a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi.

« Le peuple palestinien est victorieux dans cette bataille », a-t-il déclaré.

Une diplomatie qui fait dérailler

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a laissé entendre dimanche que les États-Unis estimaient que la destruction des relations diplomatiques naissantes entre Israël et les puissances arabes était probablement un facteur de motivation clé pour les dirigeants du Hamas et ses alliés radicaux à Téhéran.

« Il n’est pas surprenant que ceux qui s’opposent aux efforts visant à normaliser les relations entre l’Arabie saoudite et Israël, et plus largement à normaliser les relations d’Israël avec les pays de la région et au-delà, qui s’y opposent, le Hezbollah, le Hamas et l’Iran », a déclaré le secrétaire d’État Antony. Blinken a déclaré dimanche.

« Donc, dans la mesure où cela a été conçu pour tenter de faire dérailler les efforts qui étaient déployés, cela en dit long », a-t-il déclaré à l’émission « This Week » d’ABC. « Pour l’instant, l’accent est mis sur la gestion de cette attaque, sur le Hamas. Et nous arriverons aux efforts de normalisation qui, soit dit en passant, sont incroyablement difficiles lorsqu’il s’agit de l’Arabie saoudite et d’Israël. Beaucoup de problèmes difficiles à résoudre.

M. Blinken a promis que les États-Unis continueraient de faire pression pour obtenir des percées diplomatiques au Moyen-Orient, mais dimanche a apporté d’autres signes inquiétants sur ce front. En Égypte, deux touristes israéliens auraient été abattus, signe possible des violences anti-israéliennes qui pourraient éclater dans toute la région dans les jours et semaines à venir. Le guide touristique égyptien du duo aurait également été tué.

Pour l’administration Biden, la guerre entre Israël et le Hamas met en péril l’un de ses principaux objectifs de politique étrangère.

La normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite serait la prochaine étape dans la continuité des « Accords d’Abraham », des accords révolutionnaires négociés par l’ancien président Donald Trump. L’administration Biden a adopté avec prudence ces accords – du nom du prophète reconnu par le judaïsme, le christianisme et l’islam – qui ont vu les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan signer des accords de normalisation avec Israël. L’évolution de 2020 a marqué la première reconnaissance officielle de la souveraineté d’Israël par les pays arabes depuis que l’Égypte et la Jordanie se sont séparées du reste du Moyen-Orient pour établir des relations diplomatiques avec Israël en 1979 et 1994, respectivement.

Un accord similaire entre Israël et l’Arabie Saoudite, le plus riche des États du Golfe et qui abrite certains des sites les plus sacrés du monde musulman, porterait un coup dur à l’influence de l’Iran. En tant que première nation musulmane chiite de la région, la concurrence et la rivalité géopolitique de l’Iran avec l’Arabie saoudite, la première puissance musulmane sunnite du Moyen-Orient, ont largement défini la région au 21e siècle. Les deux parties ont également été opposées dans des conflits par procuration, notamment au Yémen, où l’Arabie saoudite a soutenu les troupes gouvernementales du Yémen tandis que Téhéran a soutenu les forces rebelles Houthis.

L’Iran poursuit son propre rapprochement avec les Saoudiens, acceptant en mars de normaliser les relations dans le cadre de négociations organisées par la Chine.

Lors de l’Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier, M. Netanyahu a déclaré qu’« une telle paix nous aiderait grandement à faire progresser la fin du conflit arabe israélien ». Des responsables israéliens et saoudiens ont également effectué des visites historiques dans leurs pays respectifs ces dernières semaines. Ces visites ont été largement considérées comme le signe qu’un accord majeur, voire une normalisation diplomatique complète, pourrait se profiler à l’horizon.

« Tout sauf normal »

Cet espoir étant désormais atténué, les responsables iraniens ont remporté dimanche un tour de victoire.

Le général Mohammad Baqeri, chef d’état-major des forces armées iraniennes, a déclaré que l’attaque du Hamas prouve que certaines des « tentatives désespérées » d’Israël, telles que « le plan ridicule de normalisation », ne seront pas en mesure de ralentir la chute d’Israël.

« La nation palestinienne, qui souffre d’une cruauté imposée depuis des décennies, a désormais acquis une telle puissance en s’appuyant sur sa jeune génération motivée et sur l’Islam qu’elle a fasciné les analystes militaires et les stratèges du monde entier », a déclaré le général iranien, selon L’agence de presse officielle iranienne Fars.

Saper le dégel diplomatique israélo-arabe est une mission de longue date du régime iranien. Lors de la réunion des Nations Unies le mois dernier à New York, M. Raisi a qualifié les accords d’Abraham de rien de plus qu’une escroquerie diplomatique américaine qui n’a guère changé la dynamique plus large au Moyen-Orient.

« Il s’agit d’un travail accompli par les Américains pour prendre les mains des Israéliens et les remettre carrément entre les mains de certains pays arabes. Cela n’équivaut pas à l’acceptation de ces nations, de ces peuples », a déclaré le président iranien. « Cela n’a été obtenu que sous la pression américaine. Le cadre de pensée des Américains était qu’ils créaient d’une manière ou d’une autre la sécurité du régime sioniste, alors que la normalisation de [diplomatic relations with] certains pays avec Israël n’achètent pas la sécurité et n’apportent pas la sécurité au régime sioniste.

Mais l’Arabie saoudite et d’autres pays arabes pourraient également faire face à de nouvelles pressions pour condamner avec plus de force les tactiques incontestablement brutales et barbares déployées par le Hamas ce week-end.

« Aux nations du Qatar et de l’Arabie Saoudite : il est temps d’arrêter de couvrir le Hamas et d’autres organisations terroristes si vous voulez vraiment la paix », a déclaré samedi la sénatrice Lindsey Graham, républicaine de Caroline du Sud, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« Blâmer Israël pour l’attaque d’aujourd’hui est tout sauf normal », a-t-il déclaré.