Le nombre d’immigrants mineurs non accompagnés arrivant à la frontière américaine avec le Mexique est en forte augmentation, ce qui remet rapidement en question les projets ambitieux du président Joe Biden visant à assouplir les règles d’immigration.

Le nombre de mineurs non accompagnés renvoyé au US Office of Refugee Resettlement, l’agence chargée de les prendre en charge une fois qu’ils ont traversé la frontière, est passé de 1530 en octobre à 3364 en décembre – un bond de 120%, selon les statistiques de l’agence publiées cette semaine. Les chiffres de janvier n’étaient pas encore disponibles.

L’agence dispose généralement de 13 764 lits pour les mineurs mais seuls 7 971 sont actuellement disponibles en raison des restrictions de distanciation sociale COVID-19. Parmi ceux-ci, environ 5 200 sont occupés, laissant 2 700 lits ouverts, selon l’agence de réinstallation.

« Il est vraiment essentiel que l’administration Biden respecte son engagement de traitement juste et humain des immigrants à la frontière », a déclaré Lisa Koop, directrice associée des services juridiques au National Immigrant Justice Center, un groupe de défense juridique qui représente les jeunes immigrants.

« Nous sommes tout à fait capables de déployer des ressources vers la frontière pour traiter ces enfants de manière humaine et équitable sans les envoyer dans des installations d’afflux ou leur permettre de languir dans des installations (de patrouille frontalière) », a-t-elle déclaré.

Dans une série de décrets et de mémorandums, Biden a commencé à inverser de nombreuses politiques d’immigration radicales de l’ancien président Donald Trump, notamment en formant un groupe de travail pour tenter de réunifier les familles séparées à la frontière sous l’administration précédente et en promettant d’arrêter le rapide. expulsions de mineurs.

Mais à mesure que davantage d’immigrants sont autorisés à rester, où les loger temporairement – en particulier les enfants qui se présentent seuls à la frontière – devient une question qui se profile.

Plus tôt cette semaine, l’administration Biden a annoncé la réouverture d’un établissement de débordement controversé – connu sous le nom de centre de soins temporaires Influx – pour héberger des adolescents migrants non accompagnés. L’installation de Carrizo Springs, au Texas, accueillera jusqu’à 700 enfants migrants dans les deux prochaines semaines, selon l’Office of Refugee Resettlement. L’établissement sera utilisé pour les enfants âgés de 13 ans et plus qui ont été médicalement débarrassés du COVID-19.

Son ouverture a soulevé des inquiétudes parmi certains avocats et défenseurs de l’immigration, qui soulignent que l’établissement n’a pas les mêmes exigences en matière de permis d’État ou la même surveillance que d’autres établissements ORR pour mineurs et est souvent situé dans des zones rurales et désolées loin des avocats qui peuvent aider. leur.

« Pour les prestataires juridiques comme nous, ces endroits sont comme des trous noirs », a déclaré Koop.

Koop a déclaré qu’elle espérait que l’administration Biden trouverait des moyens créatifs de garder les enfants dans des établissements agréés au lieu de se tourner vers des centres d’afflux. Une chose que l’agence de réinstallation pourrait faire est d’utiliser plus de lits d’accueil à long terme pour héberger les jeunes, ce qu’elle a fait dans le passé, a-t-elle déclaré.

En vertu d’une loi anti-traite de 2008, les agents frontaliers sont censés remettre les mineurs à l’agence de réinstallation dans les 72 heures, où ils sont détenus temporairement et remis à des parents ou tuteurs aux États-Unis. Il n’y a pas de limite de temps sur la durée de séjour des enfants dans les abris de l’agence de réinstallation.

Une forte baisse de l’immigration due au COVID-19, l’aggravation des conditions dans les pays d’Amérique centrale et une ancienne administration qui a pratiquement fermé la frontière aux immigrants ont créé une « tempête parfaite » qui attire maintenant plus de migrants à la frontière, a déclaré Wendy Young, présidente of Kids In Need of Defense, un groupe de défensepour les enfants réfugiés et immigrants.

«Nous avons déjà emprunté cette voie», dit-elle. « Il semble que nous soyons sur la bonne voie pour voir les chiffres augmenter de manière significative. »

Young a déclaré qu’elle sympathisait avec l’administration Biden alors qu’elle renverse de nombreuses politiques de Trump et tente de traiter humainement plus de migrants. Bien que ce ne soit pas l’idéal, elle a déclaré qu’elle préférerait voir des mineurs non accompagnés dans des installations d’afflux temporaires plutôt que les alternatives des quatre dernières années, qui comprenaient des expulsions rapides et des mineurs d’attente au Mexique dans le cadre des protocoles de protection des migrants, ou programme « Rester au Mexique ». , qui a refusé l’entrée des demandeurs d’asile aux États-Unis pendant que leur cas était examiné. L’administration Biden a déclaré qu’elle révisait la politique.

« Si c’est un choix entre un enfant détenu dans un établissement d’afflux et un enfant détenu dans un établissement de patrouille frontalière ou envoyé de l’autre côté de la frontière, je prendrai l’établissement d’afflux », a déclaré Young.

Alors que la pandémie sévissait dans l’hémisphère, le nombre de mineurs non accompagnés interceptés à la frontière américaine a chuté l’été dernier à environ 700 par mois. Mais ces chiffres ne cessent de grimper.

Les chiffres sont toujours bien inférieurs au fort afflux observé en 2019, lorsque des agents de la patrouille aux frontières ont appréhendé 11475 mineurs en un mois seulement.

Mais un responsable de la patrouille frontalière s’est récemment déclaré préoccupé par le nombre croissant de jeunes immigrants qui tentent de se faufiler dans le pays, plutôt que de se livrer aux agents frontaliers, comme ils l’ont fait lors des poussées en 2014 et 2019.

Des agents ont découvert des enfants coincés parmi des dizaines d’immigrants entassés dans des remorques à chevaux ou enterrés dans des planchers cachés de camions remorques. En novembre, quatre mineurs non accompagnés figuraient parmi les 38 immigrants trouvés dans une cachette à Rio Grande City, au Texas.

« Je crains vraiment que quelque chose de terrible puisse arriver à l’un de ces groupes », a déclaré le chef adjoint de la patrouille frontalière américaine Raul Ortiz à USA TODAY en décembre.

