L’afflux de migrants à la frontière suscite un regain d’attention alors que le discours sur la « crise » se propage

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que Biden soutenait « une réforme globale de l’immigration depuis son premier jour au pouvoir » et a reproché aux Républicains de la Chambre d’avoir bloqué les efforts, notamment l’approbation de 4 milliards de dollars pour répondre aux besoins du Département de la Sécurité intérieure. .

Une politique d’immigration aux frontières de l’ère Trump mise en place pendant la pandémie a été levée par l’administration Biden en mai. Les restrictions liées au Covid avaient permis aux agents des patrouilles frontalières de refouler rapidement les migrants à la frontière au cours des trois dernières années, mais avec sa fin, les États-Unis ont connu une légère hausse suite aux craintes d’une augmentation qui ne s’est pas immédiatement matérialisée.

Aujourd’hui, cela a des voix importantes au-delà des politiciens qui tentent de diriger le débat. Le milliardaire technologique Elon Musk s’est rendu la semaine dernière à la frontière entre le Texas et le Mexique, publiant dans un selfie vidéo sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que « la situation est plus que folle et qu’elle se développe rapidement », et a appelé à la refonte d’un système d’immigration légale qui il interdit également aux migrants « d’enfreindre la loi ».

Musk est lui-même un immigrant sud-africain et se qualifie de « extrêmement pro-immigrés », a rapporté Reuters.

AJ Bauer, professeur adjoint de journalisme à l’Université d’Alabama qui se concentre sur les médias de droite, a déclaré qu’une intensification du langage dur ne ferait qu’enhardir le sentiment anti-migrant plutôt que d’apporter de véritables solutions.

L’extrême droite anti-immigration pourrait « amplifier un récit de ‘crise’ à la frontière – qui sert assez directement ses objectifs idéologiques ouverts, et ce n’est pas particulièrement nouveau », a déclaré Bauer. « Je suis plus troublé par la rhétorique de ‘crise’ venant de responsables démocrates comme le maire Adams et le gouverneur Hochul. »

« Leur rhétorique et leurs cascades étendent le cadre de droite au discours dominant et libéral d’une manière qui ne fait qu’aider et encourager la droite », a ajouté Bauer.

Le problème est resté constant pour l’ancien président Donald Trump, qui, dans des remarques devant la salle d’audience de son procès civil pour fraude financière lundi, a attaqué l’administration Biden pour « ce qu’elle a fait avec l’ouverture des frontières… c’est une honte ».

Alors que les Républicains sont largement unis pour soutenir le respect des frontières, il existe des divisions croissantes sur la manière de lutter contre l’immigration parmi les Démocrates suite à l’afflux de migrants transportés par bus vers des villes comme New York, plaçant probablement la question « au centre de nombreuses préoccupations de droite ». messages médiatiques en cette saison de campagne », a déclaré Matthew Sheffield, ancien consultant en médias conservateur et maintenant éditeur de Flux, un média indépendant.

Reece Peck, professeur agrégé de culture médiatique à la City University of New York-College of Staten Island, a déclaré qu’il s’attend à ce que la couverture médiatique s’intensifie dans les mois à venir, à mesure que la campagne présidentielle s’intensifie.

À cela s’ajoutera la façon dont le problème est amplifié sur les sites de médias sociaux tels que X, propriété de Musk.

Maintenant, a déclaré Peck, quelqu’un comme Musk peut mettre en lumière un sujet comme peu le peuvent.

« Nous sommes à la fin d’une époque où l’influence du paysage centré sur l’information par câble des années 2000 diminue », a déclaré Peck. « Nous surveillons le secteur des médias en streaming excessifs, et Musk s’est positionné comme ce nouveau baron conservateur des médias qui fixe un programme dans lequel les gens coupent le cordon et ne regardent pas le câble. Il essaie de jouer le rôle de Rupert Murdoch 2.0. »