L’afflux de migrants à la frontière américaine pousse une ville du Texas au « point de rupture » | Actualités américaines

Une forte augmentation du nombre de migrants traversant la frontière américaine depuis le Mexique a poussé une ville du Texas au « point de rupture », a prévenu son maire.

Avec plus de 2 000 personnes demandant l’asile chaque jour, les services d’El Paso ont été débordés, laissant les autorités lutter pour faire face.

L’afflux a également touché le Texas ville frontalière d’Eagle Pass, où plus de 8 000 migrants sont arrivés cette semaine, ce qui a conduit les autorités à déclarer l’état d’urgence.

Image:

Il y a eu une augmentation des arrivées à la frontière américaine. Photo : AP





Après une baisse des passages illégaux suite aux nouvelles restrictions en matière d’asile en mai, le grand nombre d’arrivées récentes a déclenché une nouvelle vague d’attaques politiques contre le président américain. Joe Biden avant les élections de 2024.

Cela intervient alors que le ministre britannique de l’Intérieur Suella Braverman se demande si les règles internationales en matière de migration ont été conçues il y a plus d’un siècle. sont « adaptés à leur objectif« avant un discours majeur aux États-Unis.

Le Royaume-Uni fait face à ses propres problèmes problèmes des migrantsavec des gens traversant dans de petits bateaux venant Francetandis que le sud Italie a également vu des arrivées d’Afrique du Nord.

Alors qu’il y a à peine six semaines, environ 350 à 400 personnes traversaient la frontière chaque jour pour se rendre à El Paso, ce chiffre a récemment augmenté pour atteindre 2 000, voire plus.

Le maire Oscar Leeser a déclaré lors d’une conférence de presse : « La ville d’El Paso ne dispose que de ressources limitées et nous sommes arrivés à… un point de rupture en ce moment. »

Il a affrété des bus pour emmener les migrants à New York, Chicago et Denver.

Les gouverneurs républicains du Texas et de Floride ont été critiqués pour avoir envoyé des migrants vers des villes considérées comme libérales, comme New York et Sacramento.

Mais M. Leeser, un démocrate, a déclaré que tous les migrants à bord des bus d’El Paso se rendaient volontairement vers les villes de leur choix.

Il a déclaré : « Je pense qu’il est vraiment important de noter que nous avons un système d’immigration défaillant.

« C’est toujours la même chose. »

En savoir plus:

L’Europe n’a pas d' »urgence » en matière de migrants, dit le Pape

Le ministère de l’Intérieur doit arrêter les travaux dans l’ancienne base de la RAF

Le Premier ministre italien déclare à l’UE qu’elle a la « responsabilité » d’aider à lutter contre l’afflux de migrants

En août, les agents des patrouilles frontalières ont procédé à 181 509 arrestations à la frontière mexicaine, soit une hausse de 37 % par rapport à juillet, selon les derniers chiffres.

Les personnes vivant dans des familles avec enfants ont alimenté cette augmentation, avec 93 999 arrestations – le nombre le plus élevé jamais enregistré – contre 60 454 en juillet et 31 487 en juin.

Troy Miller, chef par intérim des douanes et de la protection des frontières américaines, a déclaré : « Notre rythme opérationnel le long de la frontière s’est accéléré en réponse à l’augmentation des rencontres, et nous restons carrément concentrés sur notre mission de sécurité plus large et sur l’application des lois américaines sur l’immigration. »