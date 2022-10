L’afflux de foule d’Halloween fait 146 morts en Corée du Sud

Séoul, Corée du Sud –

Au moins 146 personnes ont été tuées dans une bousculade lorsqu’une foule immense célébrant Halloween s’est entassée dans une ruelle d’un quartier de la vie nocturne de la capitale sud-coréenne Séoul samedi soir, ont annoncé des responsables des urgences.

150 autres personnes ont été blessées dans la bousculade dans le district d’Itaewon à Séoul, a déclaré Choi Sung-beom, chef de la caserne des pompiers de Yongsan, lors d’un briefing sur les lieux.

De nombreux blessés étaient dans un état grave et recevaient des soins d’urgence, ont indiqué les responsables. De nombreux fêtards portaient des masques et des costumes d’Halloween.

L’incident s’est produit vers 22h20 (13h20 GMT).

“Un certain nombre de personnes sont tombées lors d’un festival d’Halloween, et nous avons un grand nombre de victimes”, a déclaré Choi. Beaucoup de personnes tuées se trouvaient près d’une boîte de nuit, a-t-il dit.

De nombreuses victimes étaient des femmes dans la vingtaine, a déclaré Choi.

Des témoins ont décrit des scènes chaotiques quelques instants avant la bousculade, la police sur place en prévision de l’événement d’Halloween ayant parfois du mal à garder le contrôle de la foule.

Des images des médias sociaux ont montré des centaines de personnes entassées dans l’allée étroite et en pente, écrasées et immobiles alors que les responsables des urgences et la police tentaient de les libérer.

Une femme entendue sur un post sur les réseaux sociaux crie en anglais : “Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Jésus putain de Christ.”

D’autres images montraient des scènes chaotiques de pompiers et de citoyens traitant des dizaines de personnes qui semblaient inconscientes.

Un témoin de Reuters a déclaré qu’une morgue de fortune avait été installée dans un bâtiment adjacent à la scène. Environ quatre douzaines de corps ont été transportés plus tard sur des civières à roues et transportés dans un établissement gouvernemental pour identifier les victimes, selon le témoin.

C’était le premier événement d’Halloween en trois ans après que le pays a levé les restrictions COVID et la distanciation sociale. Certains témoins ont décrit la foule devenant de plus en plus indisciplinée et agitée à mesure que la soirée avançait.

Le quartier d’Itaewon est populaire auprès des jeunes Sud-Coréens et des expatriés, ses dizaines de bars et restaurants remplis samedi pour Halloween après que les entreprises aient subi une forte baisse en trois ans de pandémie.

“Vous verriez de grandes foules à Noël et des feux d’artifice … mais c’était plusieurs fois plus grand que tout cela”, a déclaré Park Jung-hoon, 21 ans, à Reuters depuis les lieux.

Le couvre-feu dans les bars et restaurants et la limite de 10 personnes pour les rassemblements privés ont été levés en avril. Un mandat de masque extérieur a été abandonné en mai.

Le président Yoon Suk-yeol a présidé une réunion d’urgence avec de hauts responsables.

“La zone est toujours chaotique, nous essayons donc toujours de déterminer le nombre exact de personnes blessées”, a déclaré Moon Hyun-joo, un responsable de la National Fire Agency.

Des étrangers faisaient partie des personnes transférées dans les hôpitaux voisins.

Les autorités ont déclaré qu’elles enquêtaient sur la cause exacte de l’incident. (Reportage de Soo-hyang Choi, Choonsik Yoo Daewoung Kim, Hong-ji Kim, écrit par Jack Kim, édité par Angus MacSwan)