L’afflux de compagnies aériennes à rabais aggrave la pénurie de pilotes au Canada: experts

Avec leur promesse de tarifs moins chers et sans fioritures inutiles, une vague de compagnies aériennes dites à rabais a fait irruption sur la scène canadienne au cours des dernières années.

Mais les experts disent que le modèle de compagnie aérienne à bas prix exacerbe une pénurie de pilotes déjà existante qui pourrait devenir un problème encore plus important pour l’industrie aéronautique de ce pays dans les années à venir.

Les compagnies aériennes à rabais en démarrage – telles que Flair Airlines, basée à Edmonton, Lynx, basée à Calgary, et Swoop, filiale de WestJet – se sont rapidement développées à travers le Canada depuis la pandémie de COVID-19, pariant qu’il y a suffisamment de demande refoulée de la part des voyageurs soucieux de leur budget. pour prendre en charge une capacité supplémentaire.

Bien que chacun fonctionne légèrement différemment, le principe de base d’une compagnie aérienne à bas prix est que les voyageurs reçoivent un service dépouillé en échange de tarifs de base peu élevés. Des éléments tels que les bagages à main et les bagages enregistrés, les collations et les boissons, ainsi que la protection contre l’annulation sont tous considérés comme des extras et doivent être payés séparément.

Le jury n’a toujours pas déterminé laquelle, le cas échéant, de ces compagnies aériennes parvenues survivra dans un domaine surpeuplé. Cependant, les experts affirment que la prolifération rapide de nouveaux vols et itinéraires exerce une pression sur le marché du travail de l’aviation, y compris pour les pilotes.

« Si j’ai une nouvelle compagnie aérienne qui démarre avec 10 avions, j’ai théoriquement besoin d’environ 200 pilotes », a déclaré Mike Doiron, président de Doiron Aviation Consulting, basé à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

“Et la formation de nouveaux pilotes ne se fait pas du jour au lendemain, même si la demande de pilotes a explosé.”

Une pénurie pilote se prépare au Canada depuis des années, en raison de divers facteurs, notamment une main-d’œuvre vieillissante, des mises à pied et des retraites anticipées liées à la pandémie et la montée en flèche des coûts de formation. (Devenir pilote professionnel peut désormais coûter plus de 100 000 $, ce qui décourage certains jeunes d’entrer dans la profession, selon les experts).

La semaine dernière, la compagnie aérienne de vacances Sunwing a imputé sa série de perturbations et d’annulations de vols pendant la période des Fêtes en partie à une pénurie de pilotes, déclarant au comité fédéral des transports que la décision du gouvernement de refuser la récente demande de la compagnie aérienne d’embaucher 63 travailleurs étrangers temporaires (TET) pour des rôles de pilote impacté sa capacité à fournir le service.

Tim Perry – président de la division canadienne de l’Air Line Pilots Association, le syndicat qui représente les pilotes de plusieurs compagnies aériennes canadiennes, dont WestJet et Transat (mais pas Sunwing) – a déclaré que cet argument était “absurde”. Il a dit qu’il ne croit pas qu’une compagnie aérienne canadienne qui rémunère ses pilotes de manière appropriée devrait avoir besoin d’embaucher des TET.

Cependant, Perry a déclaré qu’il existe de réels défis de main-d’œuvre dans l’industrie aéronautique. Il a déclaré que les écoles de pilotage, les compagnies aériennes du Nord et régionales en particulier, ont du mal à recruter des pilotes certifiés, en partie parce que de nouveaux transporteurs embauchent des pilotes qui, autrement, seraient allés travailler chez certains de ces petits opérateurs. Et parce que les transporteurs à rabais ne paient pas aussi bien qu’Air Canada ou WestJet, les compagnies aériennes à bas prix ont également du mal à fidéliser leurs clients.

“Ils introduisent une tonne de capacité sur le marché, à faible coût, et cela s’ajoute à l’attrait pour les pilotes”, a déclaré Perry.

«Mais ces emplois de niveau d’entrée (chez les transporteurs à prix réduits) n’ont historiquement pas été des destinations de carrière. Ces compagnies aériennes se retrouvent donc avec une charge de formation plus élevée par unité de vol productif.

Aucune des compagnies aériennes contactées par La Presse canadienne n’était disposée à parler de l’état actuel du marché du travail des pilotes, pas plus que le groupe industriel du Conseil national des lignes aériennes du Canada.

Mais un rapport de 2018 du Conseil canadien de l’aviation et de l’aérospatiale a déclaré qu’un tiers des opérateurs aériens de ce pays à l’époque citaient les pilotes comme leur plus grande pénurie de compétences. Le rapport indique que le besoin de pilotes expérimentés commence à dépasser l’offre nationale disponible et prévoit que l’industrie aura besoin de 7 300 pilotes supplémentaires d’ici 2025.

“Il n’y a que peut-être 15 000 à 20 000 pilotes dans tout le système en ce moment, donc c’est un nombre assez important”, a déclaré Doiron.

Il a ajouté que certaines petites compagnies aériennes abaissaient déjà leurs normes d’embauche – réduisant le nombre d’heures de vol qu’elles exigeraient normalement d’un pilote, ou envisageant des candidats qui n’ont pas de diplôme universitaire – afin d’être compétitives sur le marché du travail.

Bien que les pilotes devront toujours satisfaire aux exigences minimales de formation fixées par Transports Canada, a déclaré Doiron, une aggravation de la pénurie de pilotes à l’avenir signifiera moins d’expérience dans le poste de pilotage. En outre, a-t-il dit, cela pourrait entraîner une augmentation à long terme du nombre de perturbations et d’annulations de vols que les voyageurs subissent alors que les compagnies aériennes ont des difficultés avec les horaires et la main-d’œuvre.

“La pénurie de personnel qualifié et expérimenté va vraiment bouleverser toute l’industrie pour les prochains temps”, a déclaré Doiron.

“Je suis content de ne pas diriger une compagnie aérienne en ce moment, car cela va être difficile de cinq à 10 ans, je dirais.”

Parmi les compagnies aériennes en démarrage qui ont ajouté de la capacité depuis la pandémie de COVID-19 figurent Flair Airlines, qui s’est développée de manière agressive pour desservir plus de 30 destinations au Canada, aux États-Unis et au Mexique ; Lynx, qui annonce offrir 5 292 sièges par semaine à destination et en provenance des États-Unis à partir de ses hubs de Toronto et de Calgary à partir de février ; et Canada Jetlines, qui a été lancé en septembre avec des vols bihebdomadaires entre Toronto et Calgary.

Porter Airlines, basée à Toronto, lance également de nouvelles liaisons et affirme avoir jusqu’à 100 nouveaux avions en commande, ce qui lui permettra d’opérer à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique et les Caraïbes.

—Amanda Stephenson, La Presse canadienne

