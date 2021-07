L’affirmation selon laquelle des personnes non vaccinées auraient été envoyées dans des camps était une satire

L’affirmation: Joe Biden a annoncé que les personnes non vaccinées d’ici 2022 seraient envoyées dans des camps de quarantaine

Le président Joe Biden a continué d’exhorter ceux qui n’ont pas reçu le vaccin COVID-19 à se faire vacciner après avoir raté son objectif d’obtenir au moins une dose à 70% des adultes américains d’ici le 4 juillet.

Mais il n’a pas menacé les non vaccinés de détention dans un « camp de quarantaine » s’ils ne se font pas vacciner d’ici 2022, comme le prétend un article attirant l’attention sur Instagram.

L’acteur Noel Gugliemi, également connu sous le nom de Noel G., a partagé le message mais l’a ensuite supprimé. Un autre utilisateur d’Instagram a posté une version identique le 20 juillet avec le texte « Est-ce réel ? »

Il montre un titre sur le site Web ValueWalk qui dit que Biden « annonce que les Américains non vaccinés avant 2022 seront placés dans des camps », sur une illustration du président.

Il affirme que les non vaccinés seront « détenus indéfiniment » s’ils n’ont pas de vaccin d’ici 2022.

C’est faux. ValueWalk inclut une clause de non-responsabilité indiquant que le message est une satire, mais le message de Gugliemi n’inclut pas une telle étiquette.

Gugliemi et l’utilisateur qui a partagé la publication le 20 juillet n’ont pas répondu aux messages Instagram demandant des commentaires.

Le message original était une satire, mais présenté sur Instagram comme réel

La publication Instagram provenait du site Web ValueWalk, mais il s’agissait également d’une rediffusion d’un autre site Web, The Stonk Market.

C’est un exemple de ce que l’on pourrait appeler une « satire volée », où des histoires écrites comme une satire et présentées de cette manière à l’origine sont capturées via une capture d’écran et republiées d’une manière qui les fait apparaître comme des nouvelles légitimes. Du coup, les lecteurs du post de deuxième génération sont induits en erreur, comme ce fut le cas ici.

ValueWalk se décrit comme « un site non partisan hautement considéré » qui est une ressource pour les investisseurs. Le message qui prétend que Biden prévoyait d’envoyer des personnes non vaccinées dans des camps de détention en 2022 a été répertorié dans la section politique de ValueWalk le 21 juin.

Il comprend un avertissement selon lequel l’article était satirique, enterré sous plusieurs publicités, et note qu’il est apparu à l’origine sur The Stonk Market.

La version Stonk Market a été publiée le 17 juin, quatre jours avant que ValueWalk ne la republie. Le Stonk Market se qualifie de « site de satire financière ». Il dit que sa mission est « de fournir de l’humour au quotidien et de faire monter les stonks ».

Alors que les deux sites Web ont publié l’article en plaisantant, les versions partagées sur Instagram n’incluaient aucune clause de non-responsabilité.

Plusieurs commentateurs du message de Gugliemi se sont demandé s’il était réel et l’ont encouragé à cesser de diffuser de la désinformation avant qu’il ne soit supprimé.

Biden pousse les vaccins, mais aucune menace de détention

La variante Delta du coronavirus se propageant désormais comme la souche dominante aux États-Unis, la Maison Blanche a continué à pousser les vaccins pour ceux qui n’ont toujours pas reçu au moins une dose.

Environ 56% des personnes aux États-Unis avaient reçu au moins une dose au 19 juillet. Près de 49% étaient complètement vaccinés à ce moment-là, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

La part des adultes se faisant vacciner est plus élevée : 68 % ont reçu au moins une dose et près de 60 % étaient complètement vaccinés au 19 juillet.

Après avoir raté l’objectif d’obtenir 70 % des adultes au moins une dose d’ici le 4 juillet, Biden a présenté de nouveaux plans pour accélérer la distribution des vaccins, notamment une sensibilisation en porte-à-porte sur la vaccination et l’expansion des cliniques mobiles et des sites de vaccination pour les travailleurs.

La pop star Olivia Rodrigo s’est rendue à la Maison Blanche en juillet pour promouvoir les vaccins, notamment en partageant un selfie avec Biden à ses 14,9 millions de followers sur Instagram pour encourager les plus jeunes à se faire vacciner.

USA TODAY n’a trouvé aucune référence à Biden ou à d’autres membres de son administration menaçant de mettre en détention les personnes non vaccinées dans des remarques publiques.

Notre note : Faux

L’affirmation selon laquelle Biden a annoncé que les personnes non vaccinées d’ici 2022 seraient envoyées dans des camps est FAUX, d’après nos recherches. La réclamation provenait d’un site Web de satire. Alors que la source de l’article original le qualifie de satire, la publication Instagram partagée le 20 juillet ne le fait pas. USA TODAY n’a pu trouver aucune preuve que Biden ait fait référence au placement de personnes non vaccinées dans des camps en 2022.

