Ole Gunnar Solskjaer a déclaré à ses stars de Manchester United qu’il n’y avait « aucune excuse » avant le choc de la Coupe Carabao de mercredi contre Manchester City.

Le patron des Red Devils a également lancé un appel de ralliement à ses stars de la chasse aux trophées alors qu’ils cherchent à atteindre une finale de coupe à la quatrième fois, après avoir établi un record indésirable la saison dernière.

Après avoir perdu contre les hommes de Pep Guardiola dans les quatre derniers de la compétition la saison dernière, les Red Devils ont continué à perdre en demi-finale de la FA Cup et de la Ligue Europa.

En effet, l’incapacité de United à atteindre une finale la saison dernière les a également vus subir une troisième saison consécutive sans trophée pour la première fois depuis 1989.

La défaite aux mains de Séville en demi-finale de la Ligue Europa a signifié que leur succès dans la compétition secondaire européenne en 2017 était leur dernière pièce d’argenterie.

Jose Mourinho les a menés à la victoire sur l’Ajax en Suède à cette occasion, mais son successeur Solskjaer n’a pas pu reproduire l’exploit la saison dernière.

Le Special One a remporté trois trophées au cours de sa première année à Old Trafford: le Community Shield, la Coupe EFL et la Ligue Europa.

Solskjaer a succédé à Mourinho lorsque son sort a été interrompu avec des divisions qui sévissaient dans le vestiaire.