L’affirmation d’une femme selon laquelle elle a tué un nazi alors qu’elle était une fille et s’est cachée dans la forêt avec des loups a été transformée en film, mais ce n’était qu’un tas de mensonges

L’histoire semblait vraiment incroyable – une fillette juive de sept ans a été recueillie par une famille de loups dans les années 1940 après que ses parents ont été arrêtés par les nazis.

La Belge Misha Defonseca a raconté comment elle a voyagé à travers l’Europe déchirée par la guerre dans l’espoir de retrouver sa mère et son père.

5 L’histoire de Misha Defonseca – une jeune fille juive recueillie par une famille de loups dans les années 1940 après que ses parents ont été arrêtés par les nazis – était un canular Crédit : Rex

5 Il a été établi que Misha n’avait même jamais quitté la Belgique pendant la guerre Crédit : Hulton Archive – Getty

En chemin, elle a tué un soldat allemand avec un couteau de poche et s’est retrouvée piégée dans un ghetto de Varsovie, la capitale de la Pologne.

Pour certains, son histoire était impossible à croire. Pour d’autres, c’était un récit extraordinaire de survie qui devait être partagé.

L’acte inspirant de Misha d’héroïsme de la Seconde Guerre mondiale et d’amitié avec une meute d’animaux dangereux a été transformé à la fois en un livre et un film à succès.

Mais lorsque Misha a poursuivi avec succès son éditeur pour 16 millions de livres sterling en 2005 pour des paiements manquants présumés, une histoire très différente est apparue.

Cachée dans les profondeurs des documents juridiques se trouvait la preuve que Misha n’avait pas dit la vérité.

Avec l’aide de généalogistes et d’une survivante de l’Holocauste, il a été établi qu’elle n’avait même jamais quitté la Belgique pendant la guerre.

Plus important encore, elle n’a pas été victime d’antisémitisme parce qu’elle était, en fait, catholique.

Tragiquement, le seul élément qui était vrai était que ses parents avaient été tués par les nazis. Grant Rollings

Tragiquement, le seul élément qui était vrai était que ses parents avaient été tués par les nazis.

Maintenant, un film documentaire intitulé Misha And The Wolves a été réalisé sur le faussaire avoué.

Mais Misha, aujourd’hui âgée de 84 ans et vivant dans le Massachusetts aux États-Unis, a refusé d’y participer ou même de la regarder.

Brisant son silence, elle a parlé au Sun pour expliquer son canular élaboré.

« J’étais comme les loups – un animal traqué »

Elle dit : « L’histoire réelle est celle d’une fillette de quatre ans qui a subi d’immenses dommages psychologiques à cause de ce qui est arrivé à ses parents.

« Il est très courant que les enfants blessés se replient dans un monde intérieur – c’est ainsi qu’ils survivent, surtout en temps de guerre.

« J’ai perdu mes parents dans des circonstances terribles, et il a été vérifié que j’étais malade.

« En tant qu’enfant malade, j’avais parfaitement le droit d’essayer d’échapper à ce qui se passait. »

Misha a d’abord raconté aux autres son incroyable histoire dans une synagogue du Massachusetts au début des années 1990.

L’éditeur Jane Daniel a entendu parler de l’histoire et a pensé que cela ferait un excellent livre.

Misha affirme qu’elle était « réticente » à s’impliquer mais a cédé parce que « j’ai été poussée ».

Selon Misha : « J’ai coopéré avec des gens qui voulaient que je raconte l’histoire.

Dans le livre, Misha a raconté comment, à l’âge de six ans en 1941, ses parents ont été arrêtés en Belgique et déportés en Allemagne.

Elle a été sauvée de ce sort et est allée vivre dans une famille d’accueil qui ne la traitait pas bien.

Désespérée de retrouver ses parents, Misha a voyagé à travers l’Europe déchirée par la guerre, se retrouvant piégée dans le ghetto juif de Varsovie.

Après s’être échappée par-dessus un mur, elle a parcouru des milliers de kilomètres en Ukraine, Roumanie, Yougoslavie, Italie, France et est revenue en Belgique.

Au cours de son voyage ardu, Misha a déclaré qu’elle était restée avec un couple de loups qu’elle avait nommés Maman Rita et Ita.

Elle a écrit : « J’étais comme les loups – un animal chassé et qui serait tué à vue. »

Plus tard, elle a dit qu’elle avait rejoint une meute de six loups adultes et quatre chiots.

Mais les dates et les lieux étaient incertains, Misha incapable de dire combien de mois elle a passé dans la nature.

En 2008, Misha a finalement admis qu’elle avait inventé l’histoire. Grant Rollings

Avant sa publication, le livre a été envoyé à des experts de l’Holocauste pour voir s’ils fourniraient une préface.

Au moins un a mis en garde contre le fait d’aller de l’avant, affirmant qu’ils pensaient que Misha l’inventait.

Par exemple, les expulsions de Belgique vers l’Allemagne n’ont commencé qu’un an après qu’il a été affirmé que ses parents avaient été emmenés.

Malgré ces appréhensions, Misha : A Memoire Of The Holocaust Years a été publié en 1997 et a été traduit en 14 langues.

Disney a exprimé son intérêt à transformer l’histoire en film et Oprah Winfrey voulait que Misha fasse partie de son émission.

Mais la cupidité apparente de Misha a tiré la défaite des mâchoires du succès lorsqu’elle a poursuivi avec succès Jane pour perte de revenus en 2005.

Oprah et Disney ont perdu tout intérêt et à la place, il a été transformé en un film français en 2007.

Horrifiée par la somme énorme qu’elle a dû payer, l’éditeur a découvert quelque chose d’étrange dans les documents juridiques.

Le nom des parents de Misha était caché, même si la survivante a affirmé qu’elle ne se souvenait pas de ce détail.

Il n’y avait aucune trace de la famille dans aucun des dossiers des Juifs déportés et, par intuition, un expert a décidé d’examiner les anciens documents de l’Église catholique à la place.

Ils ont pu établir que le vrai nom de Misha était Monique de Wael et que son père Robert De Wael et sa mère Joséphine Donvil avaient fait partie de la résistance belge.

Misha était inscrite dans une école à Bruxelles au moment où elle prétendait traverser le continent.

En 2008, Misha a finalement admis qu’elle avait inventé l’histoire.

« Ces choses ne sont pas faciles à vivre »

Mais pour défendre ses actes, elle a déclaré dans un communiqué : « Ils m’ont appelée ‘la fille du traître’ parce que mon père était soupçonné d’avoir parlé sous la torture. Ces choses ne sont faciles à vivre pour aucune fille.

« Cela ne m’empêche pas d’essayer de donner un sens à ce qui s’est passé en en parlant. »

Les archives de guerre montrent que ses parents ont été exécutés par les nazis en 1945.

Un tribunal a statué en 2014 que Misha devait rembourser ses millions à Jane parce qu’elle avait rompu son contrat en ne donnant pas un compte rendu véridique.

Sa duplicité a été utilisée par des groupes de droite qui nient que des millions de Juifs ont été tués par les nazis.

Ces choses ne sont pas faciles à vivre pour une fille. Misha Defonseca

Pourtant, il n’y a pas eu de dissimulation. C’est Evelyne Haendel, survivante juive de l’Holocauste, qui a travaillé dur pour faire la lumière sur la vérité.

Le réalisateur du nouveau film, Brit Sam Hobkinson, qui a également réalisé le film acclamé de 2014 The Hunt For The Boston Bombers, croit qu’Evelyne est le « centre du bien du film. . . la seule personne sans arrière-pensée ».

Plus d’une décennie après sa confession, Misha admet que ce qu’elle a fait a été troublant.

Elle conclut : « Mon histoire a été maintes fois disputée, mais il n’y a que moi qui peux vraiment raconter ce qui s’est passé.

Misha And The Wolves sera au cinéma à partir du 3 septembre.

5 Misha n’a pas été victime d’antisémitisme car elle était en fait catholique et en 2008, elle a finalement admis qu’elle avait inventé l’histoire. Crédit : AP

5 Elle a déclaré: « J’étais comme les loups – un animal chassé et qui serait tué à vue » Crédit : Getty