L’affirmation du prince Harry selon laquelle il a tué 25 “méchants” talibans en Afghanistan suscite la colère

Dans un livre plein de révélations surprenantes, l’affirmation du prince Harry selon laquelle il a tué 25 personnes en Afghanistan est l’une des plus frappantes – et a attiré les critiques des ennemis et des alliés.

Dans ses mémoires, De rechange, Harry dit qu’il a tué plus de deux douzaines de militants talibans alors qu’il servait comme mitrailleur copilote d’hélicoptère Apache en Afghanistan en 2012-2013. Il écrit qu’il ne ressent ni satisfaction ni honte de ses actions et, dans le feu de l’action, considérait les combattants ennemis comme des pièces retirées d’un échiquier: “Les méchants éliminés avant de pouvoir tuer les Goodies.”

Harry a déjà parlé de son expérience de combat, disant vers la fin de sa tournée en 2013 que “s’il y a des gens qui essaient de faire du mal à nos gars, alors nous les retirerons du jeu”.

Mais sa décision de chiffrer ceux qu’il a tués et la comparaison avec des pièces d’échecs ont suscité l’indignation des talibans et l’inquiétude des vétérans britanniques.

“M. Harry ! Ceux que vous avez tués n’étaient pas des pièces d’échecs, c’étaient des humains ; ils avaient des familles qui attendaient leur retour”, a écrit vendredi sur Twitter Anas Haqqani, éminent membre taliban.

REGARDER | Les mémoires de Harry regorgent de détails sensationnels : Les mémoires du prince Harry, pleines de détails sensationnels, apparaissent dans les magasins espagnols Une version en espagnol de Spare, les mémoires tant attendues du prince Harry, a été mise en vente dans les librairies espagnoles jeudi, quelques jours avant son lancement officiel. Dans le livre, le prince fait un certain nombre de déclarations provocatrices, notamment sur sa consommation de drogue à l’adolescence, le nombre de combattants talibans qu’il a tués alors qu’il servait en Afghanistan et ses inquiétudes concernant Camilla, la reine consort.

Les talibans, qui adhèrent à une interprétation stricte de l’islam, sont revenus au pouvoir lorsque les troupes occidentales se sont retirées d’Afghanistan en 2021. Le porte-parole du ministère afghan des Affaires étrangères, Abdul Qahar Balkhi, a déclaré que les commentaires de Harry “sont un microcosme du traumatisme subi par les Afghans aux mains des forces d’occupation”. qui a assassiné des innocents sans aucune responsabilité.”

En Grande-Bretagne, certains vétérans et chefs militaires ont déclaré que la publication d’un décompte des effectifs violait un code militaire tacite.

Le colonel Tim Collins, qui a dirigé un bataillon britannique pendant la guerre en Irak, a déclaré à Forces News que la déclaration n’était “pas la façon dont vous vous comportez dans l’armée; ce n’est pas la façon dont nous pensons”. L’officier à la retraite de la Royal Navy, le contre-amiral Chris Parry, a qualifié l’affirmation de “désagréable”.

Certains se sont demandé si Harry pouvait être sûr du bilan, mais Harry a dit qu’il avait visionné la vidéo de ses missions, et “à l’ère des Apaches et des ordinateurs portables”, la technologie lui permettait de savoir exactement combien de combattants ennemis il avait tués.

Le prince Harry, à droite, et d’autres soldats effectuent une vérification pré-vol d’un hélicoptère Apache au Camp Bastion en novembre 2012. (John Stillwell/Getty Images)

D’autres ont déclaré que les paroles de Harry pourraient augmenter le risque de sécurité pour lui et pour les forces britanniques du monde entier.

“Je ne pense pas qu’il soit sage qu’il ait dit cela à haute voix”, a déclaré à Sky News le vétéran des Royal Marines Ben McBean, qui connaît Harry depuis ses années militaires. “Il a déjà une cible sur le dos, plus que n’importe qui d’autre.”

Le colonel à la retraite de l’armée, Richard Kemp, a déclaré à la BBC que cette affirmation était “une erreur de jugement” qui serait “potentiellement précieuse pour les personnes qui souhaitent que les forces britanniques et le gouvernement britannique nuisent”.

REGARDER | Harry accuse William de l’avoir attaqué dans de nouveaux mémoires : Le prince Harry accuse William de l’avoir agressé dans de nouveaux mémoires Les prochains mémoires du prince Harry incluent de nouvelles révélations sur sa relation avec sa famille, y compris des affirmations selon lesquelles son frère l’aurait physiquement attaqué.

Harry a perdu sa protection policière britannique financée par l’État lorsque lui et sa femme Meghan ont quitté leurs fonctions royales en 2020. Harry poursuit le gouvernement britannique pour son refus de le laisser payer personnellement pour la sécurité de la police lorsqu’il viendra en Grande-Bretagne.

Des dizaines de milliers de soldats britanniques ont servi en Afghanistan, et plus de 450 sont morts, entre l’invasion menée par les États-Unis en 2001 et la fin des opérations de combat britanniques en 2014.

Harry a passé une décennie dans l’armée britannique, servant deux fois en Afghanistan. Il a passé 10 semaines en tant que contrôleur aérien avancé en 2007-2008 jusqu’à ce qu’une fuite médiatique interrompe sa tournée.

Le prince Harry patrouille dans la ville déserte de Garmisir, en Afghanistan, en janvier 2008. (John Stillwell/Associated Press)

Il s’est recyclé en tant que pilote d’hélicoptère avec le British Army Air Corps afin d’avoir la chance de retourner sur la ligne de front. Il faisait partie d’un équipage de deux hommes dont les tâches allaient du soutien des troupes au sol dans les échanges de tirs à l’accompagnement des hélicoptères lors de l’évacuation des soldats blessés.

Harry a décrit son passage dans l’armée comme le plus heureux de sa vie car cela lui a permis d’être “l’un des gars” plutôt qu’un prince. Après avoir quitté l’armée en 2015, il a fondé les Invictus Games, une compétition sportive internationale pour les vétérans malades et blessés.

Les mémoires de Harry doivent être publiées dans le monde entier mardi. L’Associated Press a obtenu une première copie en espagnol.