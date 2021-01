Un collecteur de fonds républicain a lancé un appel à l’aide inopportun pour lutter contre la censure des médias sociaux, tweetant dans la détresse quelques minutes seulement après que le Sénat dirigé par le GOP ait voté pour annuler la tentative du président Donald Trump de riposter à Big Tech.

Le Comité sénatorial national républicain (NRSC) a affirmé vendredi que Facebook avait fermé le compte publicitaire du Georgia Battleground Fund, un parapluie de collecte de fonds pour le NSRC et les campagnes des sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue. Cette décision intervient à peine quatre jours avant le second tour des élections qui confieraient le contrôle du Sénat aux démocrates si Loeffler et Perdue perdaient tous les deux face à leurs rivaux. «Big Tech est de retour.»

Big Tech est de retour. Facebook a fermé le compte publicitaire du Georgia Battleground Fund, un comité conjoint de collecte de fonds pour NRSC, @Perduesenate, et @kloeffler. Ceci est inacceptable avec seulement 4 jours avant le jour du scrutin. Allez sur https://t.co/E3Y3IDuuxn pour nous aider à riposter. pic.twitter.com/katrpxRaPV – La majorité au Sénat (@NRSC) 1 janvier 2021

Les conservateurs sur Twitter ont hésité à la demande, se moquant du groupe pour s’attendre à un soutien continu de la part de politiciens qui n’ont pris aucune mesure lorsqu’il y avait une chance d’abroger l’article 230 qui protège les géants des médias sociaux d’être tenus légalement responsables du contenu de leurs plateformes.

« Vous venez littéralement de passer outre le veto sur 230, et vous allez tweeter ça? » journaliste Jack Posobiec a demandé. Un autre commentateur tweeté: « Aide! Je m’étouffe. Sauve-moi. Envoyez de l’argent maintenant. »

Aidez-moi! Je m’étouffe. Sauve-moi. Envoyez de l’argent maintenant. – Dr Martha Lockridge (@ Marthalockridg1) 1 janvier 2021

« Les républicains auraient dû se débarrasser de l’article 230 du projet de loi sur la défense, et vous n’auriez pas eu ce problème », Trump lui-même a tweeté. « N’apprends jamais. »

Les républicains auraient dû se débarrasser de l’article 230 du projet de loi sur la défense, et vous n’auriez pas eu ce problème. N’apprends jamais !!! https://t.co/7wR84Rhln0 – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 janvier 2021

Le stratège politique Seth Weathers a accepté, en disant: « Gee, je me demande qui aurait pu faire quelque chose à propos de ce genre de chose? »

Gee, je me demande qui aurait pu faire quelque chose à propos de ce genre de chose? – MÉTÉO SETH (@sethweathers) 1 janvier 2021

Un autre observateur a dit: «Vous êtes hilarant de publier ça. Vous réalisez que vous pourriez faire quelque chose à ce sujet, non? Aucune différence entre Rs et Ds, c’est assez évident.

Vous êtes hilarant de publier ça. Vous réalisez que vous pourriez faire quelque chose à ce sujet, non? Aucune différence entre Rs et Ds assez évidente. – kathy (@PetzKathy) 1 janvier 2021

L’appel à l’aide est venu dans la foulée du veto dominant du Sénat par Trump à la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA). Le président, dont le mandat devrait prendre fin le 20 janvier, avait opposé son veto à la NDAA de 740 milliards de dollars après avoir exigé qu’une disposition abrogeant l’article 230 soit incluse.

Le vote de vendredi a marqué le premier renversement du veto, exigeant une majorité des deux tiers de la Chambre et du Sénat, depuis que Trump est entré en fonction. Les conservateurs cherchaient des moyens d’affaiblir le contrôle de la Silicon Valley sur le débat public après que les tactiques de censure de Facebook, Twitter, YouTube et d’autres plateformes aient aidé le démocrate Joe Biden à remporter l’élection présidentielle du 3 novembre.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!