L’affirmation de soi de la Chine est plus évidente avec son essor (chef d’état-major de la Défense)

L’affirmation de soi de la Chine est plus évidente aujourd’hui avec sa montée en puissance, et l’Inde devra prendre cet aspect en compte dans son « calcul stratégique global », a déclaré jeudi le chef d’état-major de la Défense, le général Anil Chauhan, en se penchant sur divers défis de sécurité nationale et les profonds changements géopolitiques.

Lors de la conférence commémorative annuelle du général KV Krishna Rao, il a également évoqué le « conflit majeur » de l’Inde le long des frontières nord avec la Chine et a suggéré que New Delhi devra bien jouer sa carte de « l’autonomie stratégique ».

« L’autonomie stratégique peut être pertinente pour exploiter les opportunités plutôt que pour faire face à vos menaces. C’est là que devrait se situer l’avenir. Nous devrions réfléchir davantage aux opportunités », a-t-il déclaré.

« Tout ce que j’ai dit s’accompagne d’une petite mise en garde en raison du voisin du nord. Dans ce calcul stratégique, l’Inde devra prendre en compte l’émergence de la Chine en tant que puissance majeure », a déclaré le chef d’état-major de la Défense.

« L’affirmation de la Chine est plus évidente avec sa montée en puissance. L’Inde a un différend majeur sur ses frontières nord avec la Chine et devra jouer la carte de l’autonomie stratégique… », a-t-il ajouté.

Faisant référence aux perturbations de l’ordre géopolitique mondial, le général Chauhan a également souligné la nécessité pour l’Inde de continuer à maintenir « son autonomie stratégique » dans son approche et a souligné comment New Delhi passait de son approche de « non-alignement » à une ère de « Vishwamitra » – un ami du monde.

Il a également cité les essais nucléaires de l’Inde en 1998, sa position « neutre et nuancée » sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine et la décision de procéder à l’achat de systèmes de missiles S-400 auprès de Moscou malgré les menaces de sanctions comme exemples de l’exercice par le pays de ses droits. « autonomie stratégique ».

« Je crois que l’Inde est passée du non-alignement d’antan à l’auto-alignement, comme vous l’avez dit, peut-être au multi-alignement », a-t-il noté.

Le chef d’état-major de la Défense a également résumé le parcours de l’Inde vers une non-alignement sur celui de l’exercice de l’autonomie stratégique.

« Si je devais résumer le parcours de l’Inde depuis le non-alignement jusqu’à l’exercice de l’autonomie stratégique, cela pourrait être basé sur ce que je peux qualifier de trois S. Il s’agit d’abord de sécuriser l’Inde. Ensuite, il y a l’autonomie. Et enfin, de façonner l’environnement. à l’avantage et au bénéfice de l’Inde », a-t-il déclaré.

Le général Chauhan a également expliqué les aspects économiques de la géopolitique mondiale et le fait que l’équilibre mondial des pouvoirs peut être modifié par l’alignement économique et même par des questions telles que la moralité, la droiture et la convergence des intérêts mondiaux.

« Dans la célèbre épopée indienne du Mahabharata, le Seigneur Krishna a déplacé l’équilibre des pouvoirs vers les Pandavas. Sa puissance militaire est allée aux Kauravas, mais ce sont seulement sa droiture et ses sages conseils qui ont modifié l’équilibre des pouvoirs », a-t-il déclaré.

« Et finalement, les Pandavas sont sortis victorieux de cette guerre particulière. En tant que nation, nous avons utilisé la plate-forme du G20 pour tirer parti du soft power et jouer un rôle dominant. Ce sont donc également des faits importants que nous devons garder à l’esprit lorsque nous prenons des décisions stratégiques sur la manière de alignez-vous à l’avenir », a-t-il déclaré.

Le général Chauhan a déclaré que l’environnement géopolitique mondial est actuellement en évolution et que l’Inde doit exercer ses options en tenant compte de ses intérêts nationaux.

« Je crois que le monde transite entre deux ordres. L’ordre ancien est en train de dépérir et de prendre forme, et personne ne connaît les contours de ce nouvel ordre ni comment il se formera à long terme », a-t-il déclaré.

Le général Chauhan a également cité la crise financière, les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales dues au COVID-19, les pénuries de nourriture et d’engrais dues au conflit russo-ukrainien, la situation en mer de Chine méridionale comme quelques-unes des manifestations du flux géopolitique et géoéconomique.

