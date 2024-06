Depuis qu’il est officiellement devenu copropriétaire de Manchester United en février, Sir Jim Ratcliffe a dit toutes les bonnes choses.

Cependant, ce n’est qu’une fois la fenêtre de transfert de cet été terminée que les partisans de United seront en mesure de porter un jugement sur la façon dont la vie sous la direction d’Ineos pourrait se dérouler. La fenêtre de cet été marquera la première chance pour le jeune supporter de United de mettre ses projets à exécution après avoir obtenu une participation minoritaire plus tôt cette année.









United prévoit de superviser une multitude de changements, Ineos souhaitant corriger les erreurs du club sur le marché. Ratcliffe souhaite que United devienne plus proactif sur le marché des vendeurs et que les ventes de joueurs pourraient atteindre deux chiffres.

Dans le même temps, il souhaite ajouter de nouvelles jambes à l’équipe, ce qui signifie qu’une ruche d’activités de transfert est en vue. United a identifié l’ajout d’un défenseur central, d’un milieu de terrain central et d’un attaquant comme ses principales priorités.

United a atteint un stade où il doit trouver un équilibre entre l’amélioration du niveau de qualité au sein de l’équipe et des dépenses judicieuses. Les Reds se sont rendus coupables d’avoir payé au-delà des probabilités pour d’innombrables joueurs ces dernières années.

Ratcliffe, bien avant de s’associer au club, a critiqué l’imprudence de United sur le marché des transferts, décrivant un jour les 47 millions de livres sterling dépensés pour Fred en 2018 comme de « l’argent stupide ». United a commis des infractions pires dans la fenêtre depuis, avec les 85,5 millions de livres sterling qu’ils ont dépensés pour Antony en 2022, sans doute leur plus grosse erreur de recrutement dans l’ère post-Sir Alex Ferguson.

Ratcliffe veut éviter de répéter des erreurs similaires. Il souhaite que United soit plus intelligent dans le département de recrutement, faisant allusion à un changement d’approche plus tôt cette année.

Il a dit au Podcast du club cycliste Geraint Thomas en mars : « Ce que je préfère, c’est trouver le prochain Mbappé, plutôt que de dépenser une fortune juste pour essayer d’acheter le succès. Ce n’est pas si malin, n’est-ce pas, d’acheter Mbappé, d’une certaine manière ?

« N’importe qui pourrait comprendre cela. Mais ce qui est bien plus difficile, c’est de trouver le prochain Mbappé, le prochain [Jude] Bellingham ou le prochain Roy Keane. »

Les commentaires de Ratcliffe suggèrent qu’il souhaite diriger la stratégie de recrutement de United sur une voie qui les verra recruter des talents jeunes et prometteurs au lieu d’opérateurs établis et chevronnés, bien qu’il soit essentiel que tout club conserve un équilibre entre jeunesse et expérience. Mais si l’objectif du chef d’Ineos est d’éviter en fin de compte d’acheter le succès, cela remet en question la poursuite signalée par le club de Joao Neves.

L’as de Benfica, 19 ans, a été fortement lié à un transfert à Old Trafford ces derniers mois et les informations le reliant à United ont fortement augmenté la semaine dernière. United souhaite recruter un nouveau milieu de terrain cet été et des rapports en provenance du Portugal affirment que United a déjà vu une offre de 51 millions de livres sterling rejetée.





Il est largement rapporté que Neves a une clause libératoire d’une valeur de 100 millions de livres sterling dans son contrat avec Benfica, ce qui signifie que tout club intéressé à obtenir sa signature pourrait devoir payer des frais à neuf chiffres. Considérant que United doit être attentif aux règles de profit et de durabilité de la Premier League [PSR] cet été, une décision pour les Portugais semble quelque peu fantaisiste.

De plus, la perspective de payer une somme aussi énorme pour Neves serait exactement à l’opposé de l’engagement de Ratcliffe d’essayer d’éviter d’acheter une voie vers le succès. D’un autre côté, il représenterait un investissement à long terme.

Il est largement considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du football européen et a fait un excellent travail à la base du milieu de terrain de Benfica. Ses compétences compléteraient les qualités de Bruno Fernandes et Kobbie Mainoo à Old Trafford.





Mais s’il doit coûter plus de 100 millions de livres sterling à United, il est déjà au-delà du point de se trouver dans une position où il ne s’est pas encore fait un nom. Il s’agit déjà d’une option attractive dont le monde entier a été alerté. Une campagne réussie en Championnat d’Europe avec le Portugal cet été augmenterait encore son stock.

Bien sûr, Benfica a fixé une clause de libération de grande valeur en tenant compte du potentiel de Neves, mais cela représente toujours un prix dont United devrait essayer de se démarquer dans le cadre de la nouvelle approche de Ratcliffe. Il est indéniable que United devra dépenser de l’argent pour de nouveaux ajouts, mais la perspective de dépenser un montant à neuf chiffres pour un seul joueur, aussi bon soit-il, est hautement improbable cet été.