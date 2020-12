Paul Pogba aurait fait pression sur Mino Raiola pour lui trouver un nouveau club, incitant l’agent à annoncer que son client souhaitait quitter Manchester United.

Lors d’un entretien avec un journal italien Tuttosport plus tôt cette semaine, Raiola a déclaré: « Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United.

« Paul est mécontent de Man United car il n’est plus en mesure de s’exprimer comme il le voudrait et comme on l’attend. »

L’agent a ajouté: « Je pense que la meilleure solution pour Pogba et Man United est qu’il aille dans la prochaine fenêtre de transfert. »

Le timing de la bombe de Raiola a soulevé des sourcils, alors que l’interview était publiée à la veille du plus grand match de la saison à Manchester United: le voyage au RB Leipzig en Ligue des champions.

L’annonce est venue comme une distraction indésirable pour les Red Devils avant un match dans lequel ils ont dû éviter la défaite pour assurer leur qualification aux 16 derniers.

United a continué à perdre 3-2 contre Leipzig alors qu’ils s’écrasaient hors de la première compétition de clubs du continent et dans la Ligue Europa.

Publication allemande Bild affirme que Raiola fait face à la pression de Pogba pour trouver un nouveau club à son client – et pourrait même perdre les affaires du vainqueur de la Coupe du monde s’il ne le fait pas.