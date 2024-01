L’affirmation de Hunter Biden selon laquelle les préjugés de droite sont « une fiction conçue pour un scénario hollywoodien », selon le procureur spécial

Hunter Biden (au centre), fils du président américain Joe Biden, et son avocat Abbe Lowell (à droite) quittent une réunion du comité de surveillance de la Chambre des représentants à Capitol Hill le 10 janvier 2024 à Washington, DC.





Conseiller spécial David Weiss repoussé avec force Mardi contre les allégations de Hunter Biden selon lesquelles il n’aurait été inculpé que pour des accusations liées aux armes à feu en raison de préjugés de droite.

De plus, pour la première fois, Weiss a rendu public une photo du revolver Colt Cobra .38 que Hunter Biden est accusé d’avoir acheté et possédé illégalement en 2018. (Il a plaidé non coupable.) Une image de l’arme a été incluse dans un 52 -page tribunal dépôt.

Le fils du président Joe Biden cherche à faire abandonner les trois accusations de crime liées aux armes à feu, sur la base de la théorie selon laquelle elles n’ont été déposées que parce que Weiss a cédé à la pression républicaine pour l’inculper alors que la campagne de 2024 commençait. Weiss a rejeté ces arguments mercredi.

L’équipe de Weiss a qualifié ces affirmations de « théorie du complot ».

« Dépouillé de ses fanfaronnades, la théorie du caractère vindicatif de l’accusé n’est tout simplement pas crédible », ont écrit les procureurs spéciaux dans le dossier. « Resté avec la vérité gênante d’essayer d’expliquer comment cela a pu se produire sous l’administration Biden, l’accusé suggère que de mauvaises intentions se cachent au plus profond du ministère de la Justice. »

Ils ont ajouté : « Cette théorie est une fiction conçue pour un scénario hollywoodien. »

Tribunal de district américain pour le district du Delaware Vingt-cinq cartouches de munitions Hornady « American Gunner » et un revolver Colt Cobra 38SPL que Hunter Biden a achetés dans un magasin d’armes à Wilmington, Delaware, en octobre 2018.

Les avocats de Hunter Biden affirment que Weiss n’a abandonné un accord antérieur – qui aurait résolu l’enquête sur les armes à feu sans acte d’accusation – qu’en raison de la pression publique de l’ancien président Donald Trump, des républicains du Congrès et des conservateurs du ministère de la Justice.

L’acte d’accusation accuse Biden d’avoir acheté illégalement l’arme, car il aurait menti sur un formulaire ATF lorsqu’il a déclaré qu’il n’était pas toxicomane à l’époque. Il est également illégal de posséder une arme à feu tout en consommant des drogues illégales – et Hunter Biden a possédé l’arme pendant environ deux semaines en 2018, avant qu’elle ne soit jetée.

En plus des accusations liées aux armes à feu, Biden fait également face à une accusation fiscale distincte. Il plaidé non coupable à ces accusations la semaine dernière.

