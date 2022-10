L’affirmation de ce comédien nigérian selon laquelle il est le “lecteur le plus rapide du monde” vous laissera sans voix

Une personne moyenne peut lire environ 200 à 300 mots par minute. Mais ce comédien a affirmé qu’il pouvait lire 1 679 pages en deux secondes. Comment ça c’est passé? Aussi bien que vous pouvez vous attendre à ce qu’il le fasse pour les sketches comiques. Dans un clip partagé par l’utilisateur et comédien d’Instagram, Josh Alfred, il arrive pour ce qui ressemble à une mise en place pour une émission de talents. Il affirme devant les juges qu’il peut lire 1 679 pages en deux secondes, ce qui fait de lui le « lecteur le plus rapide du monde ». Mais les juges ne semblent pas le croire. Ils ont déclaré que selon le Guinness World Records, le lecteur le plus rapide du monde peut lire 80 pages par minute. Josh est ensuite invité à démontrer sa capacité de lecture. Il prend un livre et vole à travers lui, parlant du charabia en le faisant. Il continue ensuite à faire la même chose avec quelques autres livres. Lorsque les juges ont dit que rien de tout cela n’avait de sens, il a répondu, le fait était qu’il était trop rapide pour qu’ils ne sachent pas ce qui se passait. Jetez un œil au clip hilarant ici:

https://www.instagram.com/reel/Ch_2qa6O7LW/?utm_source=ig_embed&ig_rid=2b410dd6-a4c9-4d36-a2f2-06880ce237b4

Les utilisateurs des médias sociaux sont dans les points de suture. Beaucoup ont convenu qu’il s’agissait en effet de livres très intéressants. Quelques-uns lui ont demandé si Josh allait bien parce que son sens de l’humour devenait incontrôlable. Mais presque tout le monde pouvait convenir qu’ils riaient si fort qu’il leur était difficile de respirer. Un utilisateur d’Instagram a commenté : « Je n’ai pas pu regarder jusqu’à la fin. C’est juste trop drôle OMG !”

Un autre utilisateur est venu en aide à Josh. Ils ont écrit. “Pour sa défense, il a dit qu’il était le lecteur le plus rapide du monde. Cela n’a rien à voir avec la compréhension de ce qu’il a lu.

“Josh, tu dois arrêter ça, j’ai failli m’étouffer avec ma nourriture. Ma poitrine me fait mal, mes yeux sont rouges », lit-on dans un troisième commentaire.

Les utilisateurs d’Instagram ont fait remarquer que cela devait être l’une des vidéos les plus drôles de cette semaine. Dès que Josh a commencé à “lire vite”, tous les bruits qu’il a faits les ont rendus sifflants. Beaucoup ont dit qu’ils ne se souvenaient pas de la dernière fois où ils avaient ri aussi fort. Pour la sécurité de tous ceux qui regardent la vidéo, quelques-uns ont recommandé de ne rien manger ni boire pendant que Josh était à l’écran.

