L’ancien Premier ministre britannique avait déclaré que le gouvernement allemand voulait que Kiev “se replie” sur Moscou

L’Allemagne a décrit une affirmation de l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson selon laquelle Berlin voulait que Kiev capitule rapidement face à Moscou comme “une absurdité totale.”

Le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit, répondait mercredi aux remarques que Johnson avait faites à CNN, dans lesquelles il suggérait que Berlin voulait que le conflit entre la Russie et l’Ukraine se termine rapidement pour des raisons économiques.

“C’est un non-sens total ce qu’a dit Boris Johnson”, Hebestreit a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse gouvernementale à Berlin. “Nous savons que le très divertissant ancien Premier ministre a toujours son propre rapport à la vérité”, a ajouté le responsable, suggérant que “ce n’est pas différent dans ce cas.”

Interrogé par des journalistes s’il traiterait Johnson de menteur, Heberstreit a doublé sa déclaration précédente, mais n’a pas directement répondu à la question. “[Johnson] a toujours une approche très personnelle de la vérité », a répondu le porte-parole du gouvernement. Il a ajouté qu’il le savait « de première main », depuis qu’il “a pris part à des pourparlers avec le Premier ministre britannique de l’époque à Munich quelques jours seulement avant le début de la guerre.”

Lire la suite L’Allemagne voulait que l’Ukraine se « replie » sur la Russie – Johnson

Plus tôt mercredi, Johnson a déclaré à CNN Portugal que l’Allemagne croyait “Il vaudrait mieux que tout se termine rapidement et que l’Ukraine se replie” avant que la Russie ne lance sa campagne militaire en Ukraine. Berlin a également appuyé sa position avec “toutes sortes de bonnes raisons économiques”, a ajouté l’ancien dirigeant britannique.

Heberstreit a riposté en disant qu’une telle affirmation n’était tout simplement pas étayée par les faits. Le chancelier Olaf Scholz et son gouvernement “a rompu avec une pratique nationale de plusieurs décennies consistant à ne pas envoyer d’armes dans les régions en crise et les zones de guerre”, a-t-il dit, ajoutant que l’aide militaire allemande à Kiev était “Inédit tant en qualité qu’en quantité.”

Après le début de la campagne militaire russe en Ukraine, l’Allemagne a mis en œuvre toutes les sanctions occidentales contre Moscou et a envoyé des quantités massives d’armes à Kiev, y compris des armes légères et de l’artillerie, ainsi que des systèmes de défense aérienne. Cependant, Scholz et son gouvernement ont été fréquemment critiqués à la fois par Kiev et ses collègues politiciens allemands pour être soi-disant réticents à fournir à l’Ukraine tous les systèmes d’armes qu’elle demandait.