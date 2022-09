L’affirmation de Boris Johnson d’avoir réformé la protection sociale était “une dernière insulte”, selon les dirigeants du secteur

L’affirmation de Boris Johnson selon laquelle il a tenu son engagement manifeste de réformer la protection sociale a été critiquée comme une “ultime insulte” par les dirigeants du secteur des soins.

S’exprimant devant le 10 Downing Street pour la dernière fois mardi matin, M. Johnson a énuméré ses réalisations au pouvoir. Il a déclaré que son gouvernement avait réussi à “réaliser le Brexit, respecter nos engagements manifestes, y compris en passant, y compris la protection sociale, réformer la protection sociale”.

Des représentants de maisons de retraite, de résidents et de familles ont contesté l’affirmation de M. Johnson, un responsable d’organisation caritative affirmant qu’il s’agissait “d’une dernière insulte du Premier ministre sortant aux millions de personnes qui se retrouvent sans le soutien dont elles ont besoin”.

Boris Johnson a déclaré qu’il avait tenu son engagement manifeste de réformer la protection sociale (PENNSYLVANIE)

Le directeur général de Care England, le professeur Martin Green, a déclaré que “bien que le Premier ministre se soit engagé à réparer les soins sociaux dans le manifeste de 2019, c’est loin d’être réglé”.

Un autre expert du secteur a déclaré que le discours de M. Johnson “montre son mépris pour toutes ces personnes qui attendent les soins dont elles ont besoin”.

Le mois dernier, le comité gouvernemental Leveling Up a constaté qu’un financement supplémentaire urgent était nécessaire pour aider le secteur dévasté de l’aide sociale aux adultes.

Le député Clive Betts, président du comité, a déclaré que le gouvernement ne pouvait “se faire aucune illusion sur le fait qu’il est sur le point de sauver les soins sociaux et qu’il doit être ouvert au public sur le fait qu’il reste un long chemin à parcourir”.

Selon la Care and Support Alliance, 2,6 millions de personnes âgées de cinquante ans et plus vivent avec des besoins de soins non satisfaits en Angleterre – un chiffre équivalent à 12% de l’ensemble de la population du même âge.

Les besoins de soins non satisfaits incluent les personnes incapables de s’habiller correctement, ayant des difficultés à traverser une pièce et ne pouvant pas prendre de bain ou de douche.

“Nous parlons de personnes incapables de vivre une vie digne, les laissant dans des situations dangereuses”, a déclaré Helen Wildbore, directrice de l’Association des parents et des résidents. L’indépendant.

“C’était un problème lorsque Boris Johnson a pris la relève et c’est toujours un problème maintenant, donc pour lui, dire” travail fait “et se féliciter est une insulte. Dites cela aux milliers de personnes qui luttent », a-t-elle déclaré.

2,6 millions de personnes âgées de cinquante ans et plus vivent avec des besoins de soins non satisfaits en Angleterre (PENNSYLVANIE)

Quarante-cinq pour cent des prestataires de soins du Sud-Est envisagent de quitter le marché, avec une tendance similaire attendue à l’échelle nationale, a déclaré Care England.

“Les prix de l’énergie ont augmenté de plus de 600% depuis août de l’année dernière, les prestataires de soins étant entièrement ignorés par le programme actuel de soutien gouvernemental”, a déclaré le professeur Green.

Mike Padgham, directeur général du groupe de foyers de soins Saint Cecilia à Scarborough, a déclaré qu’il avait été encouragé au début du mandat de M. Johnson lorsque le politicien a placé les soins sociaux au premier plan de son programme.

«Il se tenait au même endroit devant le n ° 10 il y a quelques années et a déclaré qu’il allait réformer la protection sociale. Mais dans son discours d’aujourd’hui, je ne serais pas d’accord avec lui parce qu’il n’a pas du tout fait de soins sociaux », a déclaré M. Padgham.

«J’ai été très déçu que les soins sociaux n’aient pas été réparés sous son mandat, car il était l’un des PM qui a dit qu’il allait le réparer. Ils ont mis en place certaines réformes – par exemple des plafonds sur les frais de soins sociaux – mais elles ont été retardées et elles ne se sont pas encore produites.

Sara Livadeas, consultante en soins sociaux, a déclaré que l’affirmation de M. Johnson d’avoir réformé les soins sociaux “montre son mépris pour toutes ces personnes qui attendent les soins dont elles ont besoin, dont beaucoup sont bloquées à l’hôpital.

“Et c’est un affront à toutes ces équipes de soins qui essaient désespérément de joindre les deux bouts.”

Liz Truss doit être “audacieuse et financer correctement les soins”, a déclaré M. Padgham. Il a également déclaré qu’un travail urgent doit être fait pour augmenter les salaires du personnel des services sociaux conformément à d’autres secteurs, tels que l’hôtellerie, afin d’empêcher les travailleurs de quitter le secteur.