Un ambulancier de l’Utah qui a fait don de 10 $ à un fonds de défense juridique pour Kyle Rittenhouse, l’adolescent qui a abattu trois émeutiers du Wisconsin, prétendument en état de légitime défense, a été présenté comme une sorte de méchant par la filiale ABC TV de Salt Lake City.

Le journaliste d’ABC4 Jason Nguyen a proposé son « scoop » après que le journal The Guardian ait inclus le nom de West Valley City, Utah, le paramédical Craig Shepherd dans un article de vendredi sur les policiers et autres employés du gouvernement qui ont fait des dons à des collecteurs de fonds pour « A accusé des assassins de justiciers, des militants d’extrême droite et des collègues officiers accusés d’avoir tiré sur des Noirs américains. »

Le Guardian a extrait les noms d’une violation de données d’un site Web de financement participatif chrétien utilisé pour collecter des fonds pour Rittenhouse, parmi d’autres accusés controversés. Nguyen a poussé les matériaux piratés un peu plus loin, en faisant essentiellement du mal à l’ambulancier. Son rapport comprenait même une vidéo du journaliste se tenant à la porte d’entrée de la maison de Shepherd, avec de nombreux détails d’identification pour ceux qui pourraient vouloir trouver la résidence.





Nguyen a appelé l’employeur de Shepherd et a constaté que la ville enquêtait sur l’affaire, même si on ne sait pas quelle inconduite il pourrait y avoir à enquêter. La ville a publié une déclaration disant qu’elle enquêtait mais notant que « Un tel don serait représentatif des actions personnelles et non de celles de West Valley City. »

Le journaliste a noté que Shepherd a utilisé son adresse e-mail professionnelle pour faire le don. Il a terminé son rapport en disant que l’ambulancier ne sera pas mis en congé administratif pendant l’enquête, ce qui laisse entendre qu’il avait fait quelque chose d’illégal ou d’odieux.

Nguyen a publié l’histoire sur son compte Twitter samedi, affirmant que Shepherd avait été « pris » don de 10 $ au fonds de défense de Rittenhouse en utilisant son adresse e-mail gouvernementale. Le tweet a été évalué, de nombreux commentateurs ont souligné que Shepherd n’avait rien fait d’illégal ou qui méritait un examen minutieux.

«Une violation de données sur un site Web de financement participatif» est une façon élégante de dire @ abc4utah utilise du matériel piraté et invérifiable pour cibler un citoyen privé pour avoir fait quelque chose de parfaitement légal. C’est vraiment une mauvaise forme d’une grande station qui fait un travail important. – Matt Whitlock (@mattdizwhitlock) 18 avril 2021

«Une ‘violation de données sur un site Web de financement participatif’ est une façon élégante de dire qu’ABC4 utilise du matériel piraté et invérifiable pour cibler un citoyen privé pour avoir fait quelque chose de parfaitement légal», a tweeté l’ancien membre du Sénat américain Matt Whitlock. La commentatrice conservatrice australienne Rita Panahi a plaisanté, «Avez-vous envisagé une carrière dans le codage ou les énergies renouvelables?»

Avez-vous envisagé une carrière dans le codage ou les énergies renouvelables? – Rita Panahi (@RitaPanahi) 19 avril 2021

Rittenhouse, alors âgé de 17 ans, a été accusé de meurtre après avoir tiré et tué deux hommes et en a blessé un troisième lors d’une émeute Black Lives Matter en août dernier à Kenosha, dans le Wisconsin. Les partisans affirment qu’il a été attaqué et a agi en légitime défense, citant des séquences vidéo de l’incident. Les politiciens démocrates, y compris le président Joe Biden, l’ont salué, sans preuves, comme un suprémaciste blanc.

Plus d’un million de dollars ont été collectés pour la défense juridique de Rittenhouse, dont 585 000 dollars sur le site de financement participatif chrétien giveendgo.com.

Un certain nombre d’employés du gouvernement fédéral, y compris le vice-président Kamala Harris, et des célébrités ont ouvertement tenté d’aider à collecter des fonds pour la défense juridique des manifestants arrêtés pour des infractions liées aux émeutes, telles qu’un incendie criminel. Le fonds de caution promu par Harris aurait aidé à libérer des accusés de meurtre, de viol et d’autres crimes violents.

Par exemple, le fonds a payé 75 000 dollars pour renflouer Jaleel Stallings, qui aurait tiré sur des membres d’une équipe du SWAT lors d’une émeute en mai dernier à Minneapolis à la suite de la mort de George Floyd lors d’une arrestation bâclée par la police. Il a payé 100 000 dollars pour renflouer Darnika Floyd, qui a été accusée de meurtre pour avoir poignardé à mort un ami. Il n’y a pas d’enquête fédérale sur l’implication du vice-président dans le fonds de caution; elle n’est pas non plus en congé administratif.





