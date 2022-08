L’affidavit utilisé à la recherche du Mar-a-Lago de Trump sera partiellement descellé, selon le juge

Un juge fédéral a déclaré que certaines parties de l’affidavit utilisé pour obtenir un mandat de perquisition pour la résidence de villégiature de l’ancien président Donald Trump, Mar-a-Lago, devaient être descellées, a rapporté NBC News jeudi.

La décision du juge magistrat américain Bruce Reinhart est intervenue après que le ministère de la Justice lui a demandé de ne pas desceller le document très sensible, qui détaille l’opinion du gouvernement selon laquelle il avait des raisons probables de croire que la perquisition de Mar-a-Lago révélerait des preuves d’illégalité. .

L’enquête du gouvernement sur les dossiers saisis dans la résidence de Trump à Palm Beach, en Floride, en est encore à ses “premières étapes”, a déclaré Jay Bratt, chef d’une équipe de contre-espionnage du DOJ, a rapporté NBC.

L’affidavit contient des informations “substantielles du grand jury” dans une affaire “à connotation de sécurité nationale”, aurait déclaré Bratt lors de l’audience.

Reinhart n’était pas d’accord, affirmant qu’il pensait “qu’il y a des parties qui peuvent être descellées”. Il a donné au gouvernement une semaine pour déposer les expurgations proposées à l’affidavit, a rapporté NBC.

Les procureurs avaient précédemment exhorté le tribunal à rejeter les appels des médias et d’autres entités à divulguer l’affidavit, qui étayait le mandat de perquisition utilisé par les agents du FBI lors du raid du 8 août sur Mar-a-Lago.

Le mandat de perquisition lui-même avait été publié avec l’approbation du DOJ la semaine dernière. Ce document et les documents joints indiquaient que les agents recherchaient des documents liés à trois lois pénales, dont l’une faisait partie de la loi sur l’espionnage.

Le procureur général Merrick Garland, qui a déclaré avoir personnellement approuvé le mandat, a soutenu sa divulgation à la lumière de “l’intérêt public substantiel dans cette affaire”.

Mais l’affidavit “présente un ensemble de considérations très différent”, ont écrit lundi les procureurs fédéraux dans un dossier judiciaire.

Le document encore scellé contient “des faits d’enquête extrêmement importants et détaillés” sur des témoins et d’autres “informations hautement sensibles” liées à l’enquête criminelle en cours, qui “implique la sécurité nationale”, ont écrit les procureurs.

S’il était divulgué, l’affidavit serait “très susceptible de compromettre les futures étapes d’enquête”, a déclaré le dossier, qui a été signé par Bratt, le chef de la section de contre-espionnage et de contrôle des exportations de la division de la sécurité nationale du DOJ.

L’enquête criminelle en cours découle d’une enquête sur les dossiers gouvernementaux qui ont été transférés à Mar-a-Lago au lieu des Archives nationales après le départ de Trump en 2021.

Les agents du FBI ont recherché tous les dossiers et autres preuves “possédés illégalement” en violation de trois lois pénales, selon le mandat de perquisition et le reçu de propriété publiés la semaine dernière. Les agents ont saisi 20 boîtes d’articles et d’autres matériaux, y compris plusieurs ensembles de documents marqués top secret et classifiés, a montré le reçu de propriété.

Aucune des trois lois — Titre 18 du United States Code, Sections 793, 1519 et 2071 — dépendent de la question de savoir si les documents en cause étaient classifiés.