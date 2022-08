L’affidavit du raid de Trump Mar-a-Lago pour un mandat de perquisition révélé

Le ministère de la Justice a révélé vendredi une copie expurgée de l’affidavit utilisé pour obtenir un mandat de perquisition pour le domicile de l’ancien président Donald Trump, Mar-a-Lago.

Un juge fédéral avait ordonné la publication du document clé malgré les objections du DOJ, qui a fait valoir qu’il contient des faits très sensibles sur l’enquête criminelle en cours sur Trump. Le juge magistrat américain Bruce Reinhart a accepté les expurgations proposées par le DOJ à l’affidavit un jour avant qu’il ne soit rendu public.

L’affidavit détaille le point de vue du gouvernement selon lequel il avait des raisons probables de croire que la perquisition de la résidence de villégiature de Trump à Palm Beach, en Floride, révélerait des preuves d’illégalité.

Lisez l’affidavit fortement expurgé ici.

Le DOJ mène une enquête criminelle sur le retrait de dossiers de la Maison Blanche et leur envoi à Mar-a-Lago lorsque Trump a quitté ses fonctions en janvier 2021. Selon la loi, les dossiers présidentiels doivent être remis à la National Archives and Records Administration lorsque un président quitte ses fonctions.

Le mandat de perquisition lui-même, révélé volontairement par le DOJ moins d’une semaine après le raid du 8 août, indiquait que des agents du FBI recherchaient des documents montrant des violations des lois contre l’entrave à la justice et la suppression de documents officiels, ainsi que l’espionnage américain. Loi.

Le FBI a pris au moins 20 boîtes d’articles, dont de nombreux ensembles de documents hautement classifiés, selon un reçu de propriété qui a également été rendu public par le DOJ.

Le gouvernement s’est opposé la semaine dernière à la publication de l’affidavit, même sous une forme expurgée.

“Les suppressions nécessaires pour atténuer les atteintes à l’intégrité de l’enquête seraient si étendues qu’elles rendraient le texte non scellé restant dépourvu de contenu significatif”, lit-on dans un dossier judiciaire de Jay Bratt, chef de la section de contre-espionnage et de contrôle des exportations du ministère de la Justice. Division de la sécurité.

Bratt a également fait valoir que l’affidavit “servirait de feuille de route pour l’enquête en cours du gouvernement” s’il était divulgué.

Reinhart n’était pas d’accord et a ordonné au gouvernement de proposer des expurgations au tribunal de district américain de West Palm Beach, en Floride, d’ici jeudi. Le juge a accepté les expurgations du DOJ plus tard dans la journée.

Le gouvernement a déclaré la semaine dernière que le raid de Mar-a-Lago faisait partie d’une enquête qui “impliquait la sécurité nationale” et en était encore “à ses débuts”.

Trump, qui a révélé pour la première fois la perquisition du FBI dans sa résidence en Floride, s’est présenté comme la victime d’une attaque politique de l’administration Biden qui a été menée contre le favori républicain présumé lors de la course présidentielle de 2024.

L’ancien président a poursuivi lundi le gouvernement, demandant à un juge fédéral d’empêcher le DOJ de se pencher sur les documents saisis à Mar-a-Lago jusqu’à ce qu’un tiers nommé par le tribunal les examine.

“Les Hacks and Thugs politiques n’avaient pas le droit, en vertu de la loi sur les archives présidentielles, de prendre d’assaut Mar-a-Lago et de voler tout ce qui est en vue, y compris les passeports et les documents privilégiés”, a déclaré Trump dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt vendredi matin.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.