L’affidavit de Mar-a-Lago, expliqué – Vox

Un affidavit publié vendredi présentant des preuves de la perquisition par le FBI de la résidence Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump, bien que fortement expurgé, indique que Trump disposait d’informations hautement protégées sur la collecte de renseignements humains – et que l’agence avait des raisons de croire qu’il tentait pour entraver l’enquête sur les dossiers.

L’affidavit de 38 pages a été rédigé pour appuyer la demande du gouvernement pour le mandat de perquisition exécuté le 8 août et donne plus d’informations sur la chronologie des événements qui ont précédé la perquisition. Le ministère de la Justice a rendu public le mandat de perquisition le 12 août ; ce document indiquait que la perquisition était à l’appui d’une enquête sur Trump en vertu de la loi sur l’espionnage, ainsi que de deux autres lois fédérales – entrave à la justice et destruction ou dissimulation de dossiers fédéraux.

Bien que l’affidavit soit fortement expurgé afin de préserver l’enquête et de protéger l’identité des témoins, il fournit toujours de nouvelles informations. Fondamentalement, l’affidavit indique que dans les 15 boîtes de documents renvoyées aux Archives nationales en janvier de cette année, il y avait «184 documents uniques portant des marques de classification, dont 67 documents marqués comme CONFIDENTIEL, 92 documents marqués comme SECRET et 25 documents marqués comme TRÈS SECRET.

Certains de ces documents, indique l’affidavit, pourraient contenir des informations extrêmement sensibles sur les activités de collecte de renseignements, potentiellement compromettantes sur l’identité des ressortissants étrangers qui espionnent pour les États-Unis et sur les informations interceptées par les services de renseignement étrangers.

Une note justifiant les expurgations de l’affidavit indique également qu’« un nombre important de témoins civils » coopèrent à l’enquête ; les expurgations, selon la note de service, protègent leur “sécurité et leur vie privée” en plus de celles du “personnel chargé de l’application des lois, ainsi que pour protéger l’intégrité de l’enquête en cours”. Dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à déterminer si et dans quelle mesure l’affidavit devait être publié, le tribunal s’est rangé du côté du gouvernement, jugeant que la publication de parties importantes de l’affidavit soumettrait l’enquête à d’éventuelles obstructions et menaces, citant des motifs probables de croire que l’obstruction s’était déjà produite. , ainsi que des menaces accrues contre le personnel du FBI depuis la perquisition du 8 août.

La charge de la preuve pour l’exécution du mandat

Un affidavit n’est pas un acte d’accusation; son but est simplement d’établir un motif probable d’exécution du mandat de perquisition. L’affidavit lui-même le précise clairement, en disant qu'”il n’énonce pas tous les faits” que l’enquête a découverts jusqu’à présent. Le but de l’affidavit est seulement d’atteindre un seuil raisonnable pour justifier la perquisition du domicile de l’ancien président.

Une grande partie de ces preuves est toujours sous scellés, mais, comme l’indique une lettre datée du 10 mai de l’archiviste américaine par intérim Debra Steidel Wall à l’avocat de Trump Evan Corcoran, les 15 boîtes que le gouvernement a récupérées en janvier contenaient des centaines de pages de documents avec des marques classifiées, jusqu’à au niveau du programme d’accès spécial (SAP) – des protocoles de sécurité qui restreignent fortement l’accès à certaines des informations les plus sensibles du gouvernement. Ces documents étaient entremêlés de « journaux, magazines, articles de presse imprimés, photos, imprimés divers, notes, correspondance présidentielle, [and] dossiers personnels et post-présidentiels », selon l’affidavit.

En outre, les preuves présentées dans l’affidavit indiquent qu’au moins certains de ces documents traitent d’opérations clandestines de renseignement humain – d’espionnage – comme l’ont écrit Julian E. Barnes et Mark Mazzetti du New York Times vendredi. Si des informations sur ces sources, les informations qu’elles collectent et la manière dont elles les collectent tombent entre des mains non autorisées, non seulement cela pourrait compromettre la collecte de renseignements américains, mais cela mettrait en danger la vie des personnes qui espionnent au nom des États-Unis.

Bien que Trump ait affirmé qu’il avait un ordre permanent pour déclassifier les informations à Mar-a-Lago, les documents de ce type seraient marqués HCS pour Human Intelligence Control System ; ce système est étroitement surveillé pour assurer la sécurité des informations, des techniques et des personnes utilisées pour les collecter. “Il serait imprudent de déclassifier un document HCS sans vérifier auprès de l’agence qui a collecté les informations pour s’assurer qu’il n’y aurait aucun dommage si les informations étaient divulguées”, a déclaré l’ancien conseiller juridique du Conseil de sécurité nationale John Bellinger III au Times.

Bien que ces documents puissent être généraux, ils contiennent parfois des informations plus spécifiques sur les sources de renseignements humains et les informations qu’elles fournissent, ce qui augmente la possibilité d’identifier la source humaine. “Plus les informations sont sensibles, moins il y a de suspects ou de vulnérabilités techniques sur lesquelles l’adversaire doit enquêter”, a déclaré au Times l’ancien officier de la CIA et responsable de la lutte contre le terrorisme sous Trump, Douglas London.

L’affidavit et la note de service du DOJ soulèvent également la possibilité que Trump et ses associés aient tenté d’entraver les efforts du gouvernement pour récupérer les documents sensibles – et qu’ils pourraient tenter d’entraver de la même manière l’enquête du DOJ. La loi qui couvre l’obstruction, la section 1519, pourrait mettre Trump et son équipe en danger, selon Julie O’Sullivan, professeur de droit à Georgetown. Depuis que Trump a affirmé qu’il avait déjà déclassifié les documents en sa possession, O’Sullivan a déclaré au Times, “il admet essentiellement qu’il savait qu’il les avait” et a “entravé le retour de ces documents” en refusant de les remettre. .

Quelle est la prochaine étape pour Trump ?

L’enquête du FBI sur les dossiers de Mar-a-Lago n’est que l’une des quatre enquêtes criminelles majeures impliquant Trump à l’heure actuelle, comme Ian Millhiser de Vox l’a expliqué précédemment.

L’enquête du DOJ sur l’insurrection du 6 janvier 2021 a abouti à des accusations fédérales contre plus de 830 participants; certains accusés risquent des peines extrêmement lourdes. Bien que, comme l’écrit Millhiser, il n’est pas clair si le DOJ enquête sur Trump pour son rôle dans l’émeute, “les responsables du Congrès et de la justice ont indiqué que Trump a très probablement violé au moins deux lois pénales fédérales lors de ses efforts pour annuler les élections de 2020 – l’un protège le Congrès de toute ingérence, et l’autre interdit les complots visant à frauder la nation. Cette enquête, comme les autres, est en cours et aucune accusation n’a été portée contre Trump lui-même.

Une enquête est également en cours sur les efforts de la campagne Trump pour annuler l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie – en particulier les 16 faux électeurs que la campagne a recrutés pour affirmer à tort que les votes du collège électoral de Géorgie sont allés à Trump. Ces 16 personnes pourraient faire face à des accusations criminelles, tout comme une autre cible de l’enquête, l’ancien maire de New York et initié de Trump Rudy Giuliani.

Le bureau du procureur de district du comté de Fulton, Fani Willis, lorgne également sur le sénateur Lindsey Graham (R-SC) pour son implication dans les tentatives d’annulation des résultats des élections en Géorgie. Graham a reçu une citation à comparaître pour témoigner concernant deux appels téléphoniques avec le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, dans lesquels Graham aurait « interrogé le secrétaire Raffensperger et son personnel sur le réexamen de certains bulletins de vote par correspondance exprimés en Géorgie afin d’explorer la possibilité d’un résultat plus favorable. pour l’ancien président Donald Trump », selon un document judiciaire justifiant la demande de témoignage de Graham.

Encore une fois, alors que Trump n’est pas encore accusé dans l’affaire géorgienne, il pourrait le faire en vertu de deux lois géorgiennes. Une loi érige en infraction le fait d’engager quelqu’un pour interférer volontairement avec « une liste électorale, un certificat d’électeur, une liste numérotée d’électeurs, une urne, une machine à voter, un équipement électronique d’enregistrement direct (DRE) ou une machine à tabuler ». Une autre loi géorgienne interdit « la sollicitation criminelle pour commettre une fraude électorale », comme l’écrit Millhiser.

Les entreprises de Trump font également l’objet d’enquêtes criminelles dans l’État de New York, où la procureure générale Letitia James enquête pour savoir si l’organisation Trump a commis une fraude en surestimant la valeur des actifs des entreprises lors de la recherche de prêts bancaires – ou, alternativement, en affirmant aux autorités fiscales que la société avait une valeur inférieure pour se soustraire à ses obligations fiscales. Le bureau de James a déposé Trump plus tôt en août, mais il a plaidé le cinquième amendement – ​​se protégeant de l’auto-incrimination – plus de 400 fois au cours de sa déposition. James pourrait choisir de demander que l’entreprise de Trump soit essentiellement dissoute si l’enquête révèle qu’elle a commis à plusieurs reprises des fraudes ou d’autres crimes, mais il s’agit d’une affaire civile et non pénale – ce qui signifie qu’elle ne peut pas se terminer par une mise en accusation de Trump.

Dans le cas des dossiers de Mar-a-Lago, la directrice du renseignement national Avril Haines a écrit vendredi dans une lettre aux législateurs que son bureau évaluait « le risque potentiel pour la sécurité nationale qui résulterait de la divulgation des documents pertinents », a déclaré Politico. Andrew Desiderio et Nicholas Wu ont rapporté samedi. Cette enquête déterminera probablement, entre autres, si des personnes non autorisées à accéder à des documents hautement sensibles auraient pu le faire pendant qu’elles se trouvaient à la résidence de Trump. Ce n’est pas impossible, étant donné l’inquiétude du DOJ concernant le manque de sécurité à Mar-a-Lago, et les rapports du Pittsburgh Post et de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) selon lesquels un escroc se faisant passer pour un membre de la famille bancaire Rothschild avait a eu accès à Mar-a-Lago et à Trump lui-même l’année dernière.

Le président de la commission sénatoriale du renseignement, Mark Warner (D-VA) et le vice-président Marco Rubio (R-FL) ont également demandé à voir les documents retirés de Mar-a-Lago, indiquant l’intérêt du Congrès à comprendre le type d’informations que Trump accumulait. – et l’effet qu’un traitement inapproprié de ces informations pourrait avoir sur la communauté du renseignement. Même si le FBI a maintenant supprimé tous les dossiers fédéraux de Mar-a-Lago, l’enquête devrait être prolongée et ne devrait pas être réglée de sitôt.