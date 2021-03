La première affiche du biopic tant attendu basé sur la célèbre star du badminton Saina Nehwal a été publiée mardi sur les réseaux sociaux. Titré Saina, l’actrice Parineeti Chopra racontera le voyage de Nehwal dans le prochain film qui sortira en salles le 26 mars. Réalisé par Amole Gupte, le film met également en vedette Paresh Rawal et Manav Kaul aux côtés de Chopra.

L’affiche a été partagée par le critique de cinéma Taran Adarsh ​​sur le site de microblogging Twitter et a déjà commencé à faire le tour du site.

Sur l’affiche, on peut voir une main tendant la main vers le birdie ou le volant qui utilise le mot «Saina» au lieu des plumes conventionnelles – un détail qui a été salué par les fans sur les réseaux sociaux.

Créatif, non?

Pas selon de nombreux utilisateurs de Twitter qui pensaient que les fabricants avaient peut-être confondu le sport avec le tennis.

En supposant que la personne (supposément Parineeti Chopra) sert effectivement le volant, l’affiche va à l’encontre des règles de base du badminton. En fait, c’est un service de tennis comme beaucoup l’ont souligné sur Twitter.

«Au badminton, le service doit être frappé vers le haut, avec une action de frappe sous les aisselles. Vous n’êtes pas autorisé à jouer un service « style tennis », » Bible de badminton Remarques.

Dans un autre article de blog établissant les règles et règlements de base du badminton, Décathalon note que si une personne devait servir sur les bras, le service serait considéré comme une «faute».

«Le service doit toujours être fait sous les bras et sous la taille du serveur. Un service sur les bras est contraire aux règles de base du badminton et serait considéré comme une faute.

Les règles du badminton et la gaffe apparente dans le Saina l’affiche ont été signalées par Twitterati.

Badminton ka serve neeche se hota hai. Un fan de tennis doit avoir réalisé l’affiche – Sagar (@sagarcasm) 2 mars 2021

Serena williams pe nai hai affiche biopic banane wale chacha… – Superheroes (@superrheroes) 2 mars 2021

Est-ce le biopic de Sania Mirza ou celui de Saina Nehwal – ಕನ್ನಡಿಗ (@mysorerocks) 2 mars 2021

Cela ressemble plus à Sania qu’à Saina en regardant la position de la main. – Ram (@ ramarc31) 2 mars 2021

Pendant ce temps, avec ce biopic, Saina rejoint la boxeuse Mary Kom, le joueur de cricket Mahendra Singh Dhoni et le sprinter Milkha Singh qui ont leurs biopics. Des acteurs de premier plan comme Priyanka Chopra, Farhan Akhtar et le regretté acteur Sushant Singh Rajput ont travaillé sur des biopics et Parineeti rejoindra cette liste.