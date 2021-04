La sous-marque Xiaomi Redmi se prépare à lancer un autre smartphone, non plus que personne ne soit surpris. Celui-ci peut être limité au marché intérieur de la société en Chine, comme l’était son prédécesseur.

Nous parlons du Redmi 20X, qui, selon la logique, serait le successeur du Redmi 10X de l’année dernière. Ce modèle est arrivé en Chine en juin, nous envisageons donc à nouveau un calendrier de sortie similaire.

L’affiche promotionnelle que vous pouvez voir ci-dessus a été diffusée sur Weibo, et elle nous montre le design du téléphone, nous dit de nous attendre à quatre coloris (noir, blanc / argent, bleu et vert) et annonce le support 5G, un écran 90 Hz et une caméra arrière principale de 48 MP. Le prix de la version d’entrée de gamme avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage est apparemment fixé à 999 CNY, ce qui aux taux de change actuels se traduit par environ 152 $ ou 128 €.

Des rumeurs et des fuites passées nous ont dit que le Redmi 20X serait alimenté par le chipset Dimensity 700 de MediaTek et que le téléphone arborerait un écran FHD + LCD de 6,5 pouces, un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, jusqu’à 6 Go de RAM, une carte microSD dédiée slot, un triple système de caméra arrière avec deux tireurs de 2 MP flanquant celui principal de 48 MP, un vivaneau selfie de 8 MP et une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 W. Il devrait démarrer Android 11 avec MIUI 12 en haut.

Passant par