L’affiche Loki S2 de Marvel a peut-être utilisé une photo générée par l’IA

Vous voyez l’horloge en arrière-plan ? À première vue, ça a l’air bien ; peut-être que cela correspond même à l’étrangeté hors de ce plan associée à Loki et le Autorité de variation temporelle. BMais regardez-y de plus près : des lignes déconnectées, d’étranges artefacts numériques, des symboles qui semblent totalement informes et… le chiffre romain «III.» Eh bien, ce n’est pas vrai, n’est-ce pas ?

Getty Images veut que l’IA arrête de les copier

Image: merveille

Utilisateur X/Twitter et artiste Katria initialement publié à propos de ses inquiétudes concernant les origines possibles de l’IA de l’image la semaine dernière. Elle a même creusé l’image d’arrière-plan sur Shutterstock pour mieux montrer les caractéristiques de l’IA-art généré. L’utilisateur, Svarun, dispose d’un stock massif de photos qui sont aussi plus ou moins des images d’IAoups, et bien qu’il y ait ici un déni plausible, tout graphiste digne de ce nom aurait dû être capable de comprendre que la « spirale temporelle » ne semblait pas correcte. Ils auraient au moins dû essayer de réparer »III” à «IV. »

Rapports supplémentaires de til bord note que Shutterstock exige que les utilisateurs catégorisent tout stock d’IA avec des balises spéciales. Svarun n’a rien fait pour désigner ceci ou tout autre art de stock disponible sur sa page comme AI-généré. Un autre utilisateur de X/Twitter, Angea analysé l’image via quatre applications qui vérifient les caractéristiques de l’IA-généré du travail et a constaté que trois des quatre programmes indiquaient qu’il s’agissait d’IA-généré.

Ces soupçons surviennent après la décision hautement décision critiquée utiliser l’IA-généré le générique d’ouverture des séries Disney+ précédentes Invasion secrète. Dans une interview avec Polygone, Invasion secrètec’est réalisateur-Le showrunner Ali Selim a admis il n’a pas « vraiment compris » comment fonctionnent les images générées par l’IA. Il n’est clairement pas le seul.

