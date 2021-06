Alors qu’Ekta Kapoor a un an de plus, elle a présenté à son public, ses fans et ses abonnés un nouveau spectacle « Les reines de Chambal ». Le spectacle est très proche du cœur d’Ekta Kapoor.

Ekta est prête à revenir avec « Les reines de Chambal », une histoire intéressante de femmes du cœur de Chambal. Le spectacle parle de deux protagonistes féminines dans le décor de Chambal.

Ekta Kapoor elle-même a publié l’affiche sur sa page Instagram tout en annonçant le projet à gros budget. « Les reines de Chambal » semble être un drame d’action empreint de puissance et d’émotions, et il sera diffusé sur ALTBalaji. L’affiche nous donne un aperçu de ce qu’est le spectacle. Deux femmes fortes règnent et dirigent le gang par ailleurs patriarcal de Chambal. Sur l’affiche, on voit les deux femmes, soi-disant copines, assises sur un tas de cadavres avec leurs fusils en position et en train de rire. Non pas que nous aimions les bains de sang, mais nous ne nierons pas que nous aimons les femmes badass à l’écran.

Les poignées de médias sociaux d’ALTBalaji ont déclaré « Kehte hain aurat hi aurat ki sabse badi dushman hoti hai, par shayad woh log humse nahi mile ». Aa rahe hain Ratna Devi aur Menka, salut jald sur #ALTBalaji ! Le tournage commence bientôt pour #TheQueensOfChambal.

ALTBalaji a produit du contenu en continu comme personne d’autre dans le secteur. Des tubes comme « The Married Woman » au dernier tube « Broken But Beautiful 3 », ALTBalaji est sur une séquence de succès. « Les reines de Chambal » semblent être le prochain spectacle parfait pour poursuivre leur séquence de victoires.