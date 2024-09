L’affiche du spin-off de Dune rend Bene Gesserit plus inquiétant que jamais avant la sortie de Prophecy

Une nouvelle affiche a été dévoilée pour Dune : Prophétie. Dune : Prophétie est une série Max à venir qui se déroule des milliers d’années avant les événements de Dune film relatant l’histoire du Bene Gesserit et son ascension au pouvoir. Dune : Prophétie présente un casting de premier plan comprenant Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmell, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Jade Anouka et Aoife Hinds. Dune : Prophétie comportera six épisodes et sa sortie est prévue pour novembre.









Maintenant, Max partage une nouvelle affiche de Dune : Prophétie. Sur l’affiche, Le personnage de Watson est centré, regardant devant lui avec un regard inquiet. Autour d’elle se trouvent d’autres membres du Bene Gesserit, habillés en noir et voilés. La légende de la publication fait écho au slogan de l’auteur, qui dit : «Le pouvoir réside dans l’ombreEn plus de révéler l’affiche, Max a invité le public à rejoindre son équipe au New York Comic-Con du 17 au 20 octobre.





Ce que dit cette affiche sur le Bene Gesserit dans Dune : Prophétie

Le Bene Gesserit a un look mystérieux et séduisant





Cette affiche ne révèle pas grand-chose sur l’intrigue de Dune : Prophétieou dévoile-t-il la date de sortie spécifique du Dune émission préquelle. Jusqu’à présent, les premiers synopsis de l’intrigue ont révélé que Dune : Prophétie suivra deux sœurs Harkonnen, Valya et Tula, qui contribuent à la formation du Bene Gesserit et affronter des forces maléfiques qui représentent une menace pour la sainteté de l’humanité. Selon les premiers rapports, cette version des Harkonnens sera « moins extrême » que ceux représentés dans le film de Denis Villeneuve Dune films.

Même si l’affiche elle-même n’éclaire pas l’intrigue, elle donne une idée du ton de Dune : Prophétie. Sur cette photo, les membres du Bene Gesserit ont l’air menaçants. Leur identité n’est même pas entièrement visible sous les voiles de leur photo, ce qui les rend encore plus mystérieux. Cet élément d’obscurcissement visuel crée en soi de l’intriguecar le spectacle révélera plus d’informations sur qui fait partie du Bene Gessserit et comment ils en viennent à participer au groupe. Il donne également le ton de la façon dont le Bene Gesserit pourrait être représenté dans Dune : Prophétie.





Dune : Prophétie sera-t-il un succès ?

Dune : Prophecy a de grandes responsabilités

Mon avis est toujours partagé lorsque de nouveaux éléments sont publiés pour Dune : ProphétieD’une part, le Dune : Prophétie La bande-annonce est très prometteuse dans la mesure où elle capture visuellement une grande partie du monde vaste d’une manière qui peut compléter le Dune monde cinématographique. D’un autre côté, cependant, Dune : Prophétie a des chaussures énormes à remplir après la duologie de Villeneuve, surtout compte tenu de la façon positive Dune : Deuxième partieLes critiques de ‘s étaient. La nouvelle affiche m’a donné plus confiance en Dune : Prophétie‘Le ton est différent, mais le temps nous dira comment la série se termine.

Source: Max