L’affiche du premier regard de Bawaal dévoilée : le film de Janhvi Kapoor-Varun Dhawan sortira sur Amazon Prime Video à cette date

Varun Dhawan partagera l’espace d’écran avec Janhvi Kapoor dans le prochain film de Nitesh Tiwari, Bawaal. Avec l’introduction d’une nouvelle paire à Bollywood, la barre des attentes parmi les masses est déjà assez élevée. Auparavant, il y avait confusion quant à savoir si Bawaal allait avoir une sortie en salles ou une première OTT. Maintenant, pour dissiper tous vos doutes, Amazon Prime Video a dévoilé le 19 juin l’affiche du premier regard de Bawaal. Cela indiquait que le film arriverait directement sur les petits écrans. Bien que la date de sortie soit secrète, l’affiche a confirmé que le film devait sortir en juillet.

L’affiche du premier aperçu de Bawaal est sortie

Abandonnant l’affiche romantique de Varun Dhawan et Janhvi Kapoor sur Instagram, Amazon Prime Video a écrit : « Badlega sabke dilon ka haal kyunki duniya bhar mein hone wala hai Bawaal. Iss July… banega mahaul as Bawaal Goes Global (Le cœur de tout le monde verra un changer car il y aura une agitation dans le monde entier. Alors que Bawaal Goes Global, une ambiance sera créée en juillet), « Lire la légende.

La légende a également souligné que Bawaal, produit par Sajid Nadiawala, sera diffusé « dans le monde entier dans plus de 200 pays et territoires uniquement sur Amazon Prime Video ».

Varun Dhawan-Janhvi Kapoor dévoile une jolie chimie dans l’affiche de Bawaal

L’affiche de bien-être capture Varun Dhawan et Janhvi Kapoor, dans le même cadre, perdus dans les bras l’un de l’autre. Alors que Varun peut être vu en train de regarder Janhvi avec affection, l’actrice a l’air timide, affichant un sourire timide. Mais, dès que vos yeux se promènent au bas de l’affiche lovey-dovey, vous pouvez voir une troupe d’hommes de l’armée, se précipitant avec des armes. Il y a aussi une photo incrustée de la Tour Eiffel.

Les fans réagissent à l’affiche de Bawaal

L’affiche de premier regard a pris les fans dans une frénésie. Alors que certains ont exprimé leur impatience de voir le « Bawaal » se dérouler, d’autres ont été déçus que le film ne sorte pas en salles. « Ab hoga Bawaal », a commenté un utilisateur enthousiaste. « La meilleure affiche de tous les temps » a plaisanté un autre. Mais, un autre fan au cœur brisé a écrit : « Pourquoi pas au cinéma ?? »

Des sources appartenant à BollywoodLife ont découvert en exclusivité que les fabricants de Bawaal prévoyaient un itinéraire OTT. La nouvelle est apparue lorsque Bawaal devait sortir le 6 octobre de cette année, mais a été reportée.

Parcelle Bawaal

Bawaal se déroule dans le contexte d’un village d’une petite ville en Inde. Il tourne autour d’un jeune homme prêt à épouser la plus belle fille de la ville. Le film a été tourné dans des endroits vierges d’Europe.