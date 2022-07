L’affiche du premier look de Tamannaah Bhatia du prochain film devient virale

Star Studios et Junglee Pictures ont dévoilé le premier regard sur le prochain film du réalisateur Madhur Bhandarkar, Babli Bouncer, mettant en vedette Tamannaah Bhatia et ont annoncé la date de sortie.



S’appuyant sur son compte Twitter, Star Studios a partagé les deux affiches de l’acteur Bahubali: The Beginning, auxquelles ils ont sous-titré : “Oye bawale, suna kya ? Aa gaya hai Babli Bouncer ka time ! Dilon ko yeh jodegi, ya khub haddiyaan todegi ? Pata chalega jald salut ! Voici le premier aperçu de #BabliBouncer, mettant en vedette le phénoménal @tamannaahspeaks.Diffusion à partir du 23 septembre uniquement sur @DisneyplusHS.”







Dans l’affiche, Tamannaah est vue dans et comme videur babli ! Dans la première affiche, l’acteur de “Entertainment” a enfilé une veste en jean qu’elle a associée à un jegging noir. Et pris la pose de bodybuilder.

Sur l’autre image, elle portait un t-shirt noir et un jean en denim. Prendre la pose face à la caméra. Babli Bouncer devrait sortir le 23 septembre 2022 sur Disney+ Hotstar en hindi, tamoul et télougou ! Babli Bouncer est présenté comme une histoire de bien-être sur le passage à l’âge adulte avec un ton comique tranche de vie se déroulant dans la véritable “ ville des videurs ” du nord de l’Inde – Asola Fatepur verra Tamannaah Bhatia dans un avatar jamais vu auparavant, comme Videur Babli.



Produit par Star Studios et Junglee Pictures, Babli Bouncer est réalisé par Madhur Bhandarkar et met en vedette Tamannaah Bhatia, en tête avec Saurabh Shukla, Abhishek Bajaj et Sahil Vaid dans des rôles clés.