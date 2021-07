L’affiche divulguée du Samsung Galaxy S21 FE 5G montre le téléphone en plusieurs couleurs

Les rendus du Samsung Galaxy S21 FE 5G qui ont fuité le mois dernier nous ont montré le smartphone en quatre couleurs. Maintenant, une affiche officielle du S21 FE 5G est apparue, corroborant les options de couleur et nous donnant un meilleur aperçu du smartphone dans ces nuances.

Le Galaxy S21 FE 5G a été repéré sur Geekbench avec Android 11, 6 Go/8 Go de RAM et Snapdragon 888 SoC, mais nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Samsung aurait opté pour une puce Exynos sur certains marchés.

Le S21 FE 5G contiendra un écran avec un trou de perforation au centre, qui abriterait une unité selfie 32MP. Selon les rumeurs, l’écran mesure 6,41″ en diagonale et aura probablement une résolution FullHD+.

Le smartphone aurait des options de stockage de 128 Go et 256 Go et embarquerait une batterie de 4 500 mAh, qui, selon la FCC, prendra en charge une charge de 45 W. Mais on ne sait pas si le S21 FE 5G sera livré avec un adaptateur, et si c’est le cas, à quelle vitesse il ira.

Samsung n’a pas encore parlé du Galaxy S21 FE 5G, mais les médias sud-coréens rapportent que le smartphone sera lancé en octobre.

La source