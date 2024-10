Cynthia Erivo souhaite que certains fans de « Wicked » aient (seulement) un cœur.

Sur les réseaux sociaux, l’actrice a critiqué une affiche éditée par des fans qui cachait les yeux d’Elphaba (Erivo) sous son chapeau de sorcière. L’image non autorisée était une modification de l’affiche réelle du film Universal Pictures, sur laquelle le visage complet d’Elphaba est exposé tandis que Glinda (Ariana Grande) lui murmure à l’oreille. Le graphique réalisé par des fans reflète la célèbre publicité de la production originale de Broadway.

Erivo a déclaré que l’image créée par les fans lui était « profondément blessante ».

« L’affiche originale est une ILLUSTRATION. Je suis un être humain réel qui a choisi de vous regarder, le spectateur, directement dans le canon de la caméra… parce que, sans mots, nous communiquons avec nos yeux », a écrit Erivo dans ses histoires Instagram. « Notre affiche est un hommage et non une imitation, modifier mon visage et cacher mes yeux, c’est m’effacer. Et c’est tout simplement profondément blessant.

Voir l’affiche universelle originale (à droite) et la modification des fans (à gauche) ci-dessous.

Histoires Instagram

Et voici l’affiche du spectacle OG Broadway :

Affiche originale de Broadway « Wicked »

Ce n’est pas seulement l’image créée par les fans qui met en cause Erivo. Certaines parodies de « Wicked » diffusées sur Internet sont carrément méchantes, a-t-elle déclaré.

Erivo a poursuivi: « C’est la chose la plus folle et la plus offensante que j’ai vue, égale à cette horrible IA de nous en train de nous battre, égale aux gens qui posent la question: ‘Est-ce que votre p***[y] vert?’ Rien de tout cela n’est drôle. Rien de tout cela n’est mignon. Cela me dégrade. Cela nous dégrade. »

L’affiche éditée par les fans n’est pas la seule image qui a hanté « Wicked ». La production elle-même a été infestée de paparazzi, a déclaré Grande.

«C’était comme une petite chose secrète d’étudiant – son intimité. C’était si petit et si privé », a déclaré Grande, ajoutant : « jusqu’à ce que tout d’un coup, nous soyons dehors et que le Daily Mail soit à portée de main.[g] glissant sur notre plateau.

Grande, qui a travaillé pendant des années pour obtenir le feu vert de « Wicked » (sans jeu de mots), s’est également prononcée contre les critiques qui l’accusaient d’avoir changé de voix depuis qu’elle jouait Glinda.

Grande a été moquée sur les réseaux sociaux après un extrait de sa voix plus aérienne sur le Podcast « Podcrushed » est devenu viral; elle a ensuite posté sur TikTok : « Je change souvent intentionnellement mon placement vocal (haut/bas) en fonction de la quantité de chant que je chante. J’ai toujours fait ça BYE.

« Wicked » sortira le 22 novembre 2024 ; La deuxième partie sera diffusée le 25 décembre 2025.