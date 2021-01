Le Xiaomi Mi 11 a été lancé seul, mais un modèle plus haut de gamme est en route – et il vient de fuir sur Weibo. Une image du Mi 11 Pro a fait son tour, montrant l’ajout d’un objectif périscope.

Le texte 120x qui s’y réfère fait référence au zoom maximum (y compris le zoom numérique), l’objectif devrait fournir un grossissement optique 10x. Cela rend également probable que l’une des trois autres caméras offrira un zoom de milieu de gamme. Et, bien sûr, l’un d’entre eux devrait être l’appareil photo 108MP présenté sur le téléphone vanilla.





(Allégué) Affiche Xiaomi Mi 11 Pro

Cette conception ressemble assez aux rendus que nous avons vus au début du mois, bien que le périscope ait été tourné de 90 °. Sur le devant, l’écran devrait être le même – un panneau AMOLED de 6,81 pouces avec une résolution de 1440p +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Le téléphone sera alimenté par le chipset Snapdragon 888.

Le Mi 11 Pro présentera le meilleur du matériel de chargement de Xiaomi, selon les rumeurs. Cela inclut la charge filaire de 120 W que nous avons vue sur le Mi 10 Ultra ainsi que le chargeur sans fil de 80 W qui a été annoncé à la fin de l’année dernière. Cela permettra de remplir la batterie de 4000 mAh du téléphone en seulement 19 minutes.

Le Xiaomi Mi 11 Pro devrait être annoncé en février, après le nouvel an chinois (12 février). Mais il se peut qu’un modèle supplémentaire soit également dévoilé.

Ci-dessous, un rendu de Ben Geskin, dont la représentation de la vanille Mi 11 (quelques semaines avant son annonce) était assez précise. Le fuiteur prétend que c’est à quoi ressemblera le modèle Pro. Aussi, qu’il permute le capteur 108 MP au profit d’un capteur 50 MP avec des pixels plus grands.





Rendu Xiaomi Mi 11 Pro par Ben Geskin

Ce design ressemble plus à la vanille Mi 11, mais est-ce la vraie affaire? On parle d’une Mi 11 «Extreme edition», une suite de l’Ultra, donc les deux designs peuvent être réels. Et n’oubliez pas le Mi 11 Lite.

Source 1 (en chinois) | Via 1 | Source 2