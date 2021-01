Le Mi 11 de Xiaomi est le dernier smartphone phare de la société, alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 888. La société a lancé le smartphone Mi 11 le mois dernier en tant que premier smartphone de la série Mi 11. Maintenant, il est rapporté que nous verrons une version Pro du Mi 11 en février. Une nouvelle fuite montre une affiche révélant le panneau arrière du Mi 11 Pro, qui fait allusion à deux des options de couleur et à une configuration de caméra arrière quadruple sur le Xiaomi Mi 11 Pro.

L’affiche Mi 11 Pro a été divulguée sur le site Web chinois nommé MyDrivers et a montré que le smartphone serait disponible dans une option de couleur bleue et argentée. En outre, l’affiche qui a fui suggère également que le Xiaomi Mi 11 Pro sera livré avec une configuration de caméra arrière quadruple qui comprendra un objectif périscope dans le module de caméra de forme rectangulaire. Bien que l’affiche ne détaille aucune spécification de l’appareil photo, il a déjà été rapporté que le Xiaomi Mi 11 Pro sera livré avec un appareil photo principal de 50 mégapixels, un tireur ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels. . À l’avant, le Mi 11 Pro serait livré avec un vivaneau selfie de 20 mégapixels.

Récemment, il a été rapporté que le Mi 11 Pro aurait un écran identique à l’édition vanille Mi 11, qui est un écran AMOLED 2K WQHD de 6,81 pouces avec 1500 nits de luminosité maximale et une densité de pixels de 515ppi avec Corning Gorilla Glass Victus pour la protection . Digital Chat Station, un informateur connu, avait laissé entendre la semaine dernière que Xiaomi pourrait lancer le Mi 11 Pro en février, autour de la fête du printemps en Chine.