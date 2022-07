L’affichage record de Tobi Amusan ravive les étincelles du débat sur la technologie des chaussures

La performance record de Tobi Amusan dans l’épreuve du 100 mètres haies aux Championnats du monde de dimanche a ramené l’attention sur la technologie des chaussures, mais la Nigériane a déclaré que sa performance n’avait rien à voir avec ses chaussures.

Amusan, qui portait des chaussures Adidas Adizero Avanti conçues pour les coureurs qui participent à des courses de 5 à 10 km, a remporté la médaille d’or du 100 m haies dans ce qui a été annoncé comme un record du monde de 12,06 secondes, mais a ensuite été déclaré inéligible en raison de la vitesse excessive du vent.

Elle avait déjà battu le record du monde plus tôt dans la journée en courant 12.12 lors de sa demi-finale à Hayward Field.

“Mes capacités ne sont pas centrées sur les pointes”, a déclaré Amusan au Guardian, révélant qu’elle avait eu l’idée d’utiliser des chaussures personnalisées avec de la mousse rebondissante en raison d’une blessure.

«J’ai eu une fasciite rotulienne au début de la saison, ce qui m’a retardé pendant un certain temps. J’ai parlé à Adidas et j’ai demandé si je pouvais obtenir des pointes avec une semelle plus souple », a déclaré Amusan.

“Ils ont recommandé beaucoup de choses et je me sens à l’aise avec cela, donc je les utilisais pratiquement tout le temps.”

La technologie des chaussures est devenue une priorité depuis que les records ont commencé à chuter l’année dernière, l’instance dirigeante World Athletics essayant de tracer une ligne entre l’innovation et l’avantage injuste accordé aux athlètes.

La réglementation actuelle permet aux chaussures d’avoir une épaisseur maximale comprise entre 20 et 25 mm selon l’événement, alors qu’elles peuvent aller jusqu’à 40 mm pour les courses sur route.

Les pointes Sprint ne peuvent pas avoir de semelles plus épaisses que 20 mm, ce qui est la même que les chaussures qu’Amusan portait dimanche.

L’épaisseur des semelles de toutes les chaussures de sport dans les épreuves d’athlétisme sera simplifiée à une hauteur de pile de 20 mm à partir du 1er novembre 2024, a annoncé World Athletics en décembre.

