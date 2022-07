L’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro fait allusion à la dernière version bêta d’iOS 16

L’une des plus grandes rumeurs concernant l’iPhone 14 Pro est que l’appareil comportera un affichage permanent qui, similaire à l’Apple Watch Series 5 et versions ultérieures, offrira aux utilisateurs des informations consultables à l’écran tout le temps tandis que l’écran reste à une luminosité et une fréquence d’images faibles.

Comme découvert par 9to5Macla dernière version bêta d’iOS 16 d’Apple a découvert plus de preuves qu’un affichage permanent arrive au moins sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max cette année, avec un nouvel état “Veille” ajouté aux fonds d’écran par défaut trouvés dans le système d’exploitation, qui assombrit et teint les papiers peints pour mieux s’adapter à un affichage permanent.

Un écran toujours allumé, selon la rumeur, ferait son apparition avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max plus tard cette année. L’appareil assombrit l’affichage lorsque l’écran est verrouillé, montrant aux utilisateurs leurs widgets d’écran de verrouillage tels que la météo, les calendriers, les actions, les activités et d’autres données sans que l’utilisateur ait à réveiller son iPhone.

En avril, nous avons vu des panneaux d’affichage présumés de l’iPhone 14 dans le monde réel fuir en lignemontrant les découpes d’affichage en forme de pilule et circulaires, qui remplaceront l’encoche traditionnelle pour loger la caméra frontale et le système Face ID sur les nouveaux modèles d’iPhone de cette année.

Nous avons ensuite vu plus tard ce même mois selon les rumeurs, les rendus CAO de l’iPhone 14 apparaissent en ligne qui suggérait que les nouvelles découpes d’affichage en forme de pilule et circulaires vues dans la fuite précédente restent exclusives aux modèles haut de gamme « Pro » et « Pro Max », la conception physique globale devant rester très similaire à l’iPhone 13 existant et iPhone 13 Pro.

En mai, YouTuber et leaker Jon Prosser ont partagé une série de des images conceptuelles nous montrant à quoi ressemblera probablement l’iPhone 14 Proavec des découpes en forme de pilule et d’affichage circulaire, une nouvelle finition violette, et plus encore.

Images: Technologie de première page