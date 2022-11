L’affichage des salaires n’est qu’un début pour la transparence des salaires – des experts sur la suite

Les échelles de salaire sont désormais requises par la loi sur les offres d’emploi à New York, et les équipes RH supervisant quelque 4 millions de travailleurs du secteur privé dans la ville ont passé l’année à se préparer.

Ils ont eu du pain sur la planche pour revoir leurs échelles salariales, effectuer des ajustements salariaux internes, réviser leurs systèmes de suivi des candidatures, former les gestionnaires aux changements et, peut-être le plus important, se préparer à une vague de questions et de préoccupations des employés une fois que le les salaires sont sortis.

Dans l’ensemble, la conséquence prévue de ces lois sur la transparence des salaires est de permettre aux demandeurs d’emploi de savoir combien un rôle paiera avant même de postuler, ce qui, selon les économistes et les défenseurs, est essentiel pour combler les écarts salariaux raciaux et entre les sexes.

Mais il y a aussi une série de conséquences imprévues qui pourraient survenir : cela pourrait engendrer des tensions sur le lieu de travail, des employés mécontents pourraient démissionner, les entreprises pourraient être confrontées à des risques juridiques et de réputation, et les entreprises pourraient perdre leur avantage concurrentiel dans un marché tendu, pour ne citer que cela. quelques.

Voici pourquoi les experts en recrutement disent que la liste des échelles salariales n’est vraiment que le début des efforts de transparence salariale.