En regardant le retour de Sam Allardyce au football après une absence de deux ans alors que West Brom affrontait Aston Villa la semaine dernière, je me suis dit: « Eh bien, c’est horrible, n’est-ce pas? »

Ou des mots à cet effet.

Les Baggies avaient des corps derrière le ballon pendant une grande partie du match et, quand ils y montaient occasionnellement, ils essayaient d’entrer dans la moitié de la Villa et de mettre un joueur, peut-être deux joueurs, derrière eux.

C’était assez routinier pour Villa de faire face, et cela a réaffirmé toutes les colonnes que j’ai écrites en demandant pourquoi Allardyce, Tony Pulis et Neil Warnock continuent à obtenir des emplois avant les managers plus jeunes et plus progressistes.

Mais ensuite, j’ai vu West Brom marquer un point à Liverpool dimanche et j’ai eu l’impression que j’avais enfin ma réponse.

Parce qu’au lieu d’aller à Anfield et d’être Liverpool-lite – se faisant ainsi battre par quatre, cinq, six ou sept – West Brom s’y est rendu et a rendu les choses difficiles pour leurs hôtes.

Ils ont dit: « Si nous essayons de jouer à leur manière, comme beaucoup le font, nous serons martelés, alors ne faisons pas cela.

Allons-y et travaillons dur pour gagner le ou les points que nous sommes en Premier League pour gagner.