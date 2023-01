L’affaire Tire Nichols ravive les appels au changement aux États-Unis

MEMPHIS, Tennessee –

Un homme noir non armé meurt après avoir été battu par la police sur bande vidéo. Les agents impliqués sont licenciés. Après un examen approfondi des preuves, des accusations criminelles sont rapidement déposées contre les agents fautifs.

Enquête, responsabilité et accusations.

C’est souvent ce que les citoyens noirs peuvent espérer le plus alors que les décès se poursuivent. Dans tout le pays, la police a tué environ trois personnes par jour de manière constante depuis 2020, selon des universitaires et des défenseurs de la réforme de la police qui suivent ces décès.

La rencontre fatale de Tire Nichols avec des policiers à Memphis, dans le Tennessee, enregistrée dans une vidéo rendue publique vendredi soir, est un rappel flagrant que les efforts de réforme de la police n’ont pas réussi à empêcher davantage de points chauds dans une épidémie insoluble de brutalité.

Il y a près de 32 ans, le passage à tabac sauvage de Rodney King par la police à Los Angeles a suscité des appels sincères au changement. Elles se répètent depuis à un rythme incessant, ponctuées par les décès d’Amadou Diallo à New York, d’Oscar Grant à Oakland en Californie, de Michael Brown à Ferguson dans le Missouri et tant d’autres.

Le meurtre de George Floyd à Minneapolis en 2020 était si angoissant à regarder qu’il a convoqué un bilan national qui comportait une législation fédérale proposée en son nom et des manifestations de solidarité par des entreprises et des ligues sportives. Tout cela n’a pas été à la hauteur du changement de culture d’application de la loi que les Noirs d’Amérique ont réclamé – une culture qui promeut l’absence de peur, la confiance dans la police et le respect mutuel.

“Nous avons besoin de la sécurité publique, n’est-ce pas? Nous avons besoin des forces de l’ordre pour lutter contre la criminalité omniprésente”, a déclaré Jason Turner, pasteur principal de la Mississippi Boulevard Christian Church à Memphis. “De plus, nous ne voulons pas que les personnes qui ont juré de nous protéger et de nous servir nous brutalisent pour un simple contrôle routier ou toute autre infraction.”

Les cinq officiers noirs sont maintenant licenciés et accusés de meurtre et d’autres crimes lors de la mort le 10 janvier de Nichols, un skateur de 29 ans, employé de FedEx et père d’un garçon de quatre ans.

Des hauts gradés de la police et du bureau du procureur de district à la Maison Blanche, les responsables ont déclaré que l’assassinat de Nichols souligne la nécessité de réformes plus audacieuses qui vont au-delà de la simple diversification des rangs, de la modification des règles de recours à la force et de l’encouragement des citoyens à porter plainte.

“Le monde nous regarde”, a déclaré le procureur du comté de Shelby, Steve Mulroy. “S’il y a une lueur d’espoir à tirer de ce nuage très sombre, c’est que cet incident peut peut-être ouvrir une conversation plus large sur la nécessité d’une réforme de la police.”

Le président américain Joe Biden s’est joint aux dirigeants nationaux des droits civiques dans des appels à l’action similaires.

“Pour apporter un réel changement, nous devons avoir des comptes à rendre lorsque les agents des forces de l’ordre violent leur serment, et nous devons établir une confiance durable entre les forces de l’ordre, dont la grande majorité porte honorablement l’insigne, et les communautés qu’ils ont juré de servir et de protéger, ” a déclaré le président.

Mais Memphis, dont les 628 000 habitants célèbrent le barbecue et le blues et se lamentent d’être le lieu où le révérend Martin Luther King Jr. a été assassiné, a déjà vu cela. La ville a pris les mesures demandées par les défenseurs dans une initiative “Reimagine Policing” en 2021, et a reflété un ensemble de changements de politique que les réformateurs veulent que tous les départements mettent en œuvre immédiatement, connus sous le nom de “8 Can’t Wait”.

Une formation à la désescalade est maintenant requise. Les agents sont invités à limiter le recours à la force, à épuiser toutes les alternatives avant de recourir à la force meurtrière et à signaler tout recours à la force. Le Tennessee a également pris des mesures : la loi de l’État oblige désormais les agents à intervenir pour mettre fin aux abus et signaler la force excessive de la part de leurs collègues.

Faisant preuve d’une transparence inhabituelle pour un service de police, le MPD publie désormais des rapports de responsabilité qui incluent la race des personnes soumises à l’usage de la force chaque année. Ils montrent que les hommes et les femmes noirs ont été massivement ciblés pour un traitement plus brutal en 2019, 2020 et 2021. Ils ont été soumis à près de 86% des utilisations enregistrées d’armes à feu, de matraques, de gaz poivré, de coups physiques et d’autres forces en 2021, le total près de doublant cette année-là à 1 700 cas.

Sept recours à la force par la police de Memphis se sont soldés par la mort au cours de ces trois années.

“Je ne sais pas combien de morts noires cumulatives notre communauté devrait payer pour convaincre les élus que le système de police n’est pas en panne – il fonctionne exactement comme il a été conçu, au détriment de la vie noire”, a déclaré Ash-Lee Woodard Henderson, codirectrice exécutive du Highlander Research and Education Center, une école de formation au leadership en matière de droits civiques basée au Tennessee.

L’affaire Nichols – l’un des cas de brutalité à faire l’actualité nationale ce mois-ci – révèle une vérité inconfortable : plus de deux ans depuis que la mort de Floyd, Breonna Taylor et Rayshard Brooks a déclenché des manifestations, les réformes de la police n’ont pas considérablement réduit ces meurtres.

Selon une analyse récente du Howard Centre de journalisme d’investigation de l’Université du Maryland.

Malgré les appels à « définancer la police », une étude de l’Associated Press sur le financement de la police à l’échelle nationale n’a révélé que de modestes réductions, principalement en raison de la baisse des revenus liés à la pandémie de coronavirus. Les budgets ont augmenté et davantage d’agents ont été embauchés pour certains grands départements, dont celui de New York.

Le George Floyd Justice in Policing Act est toujours bloqué au Congrès, qui interdirait le profilage racial, interdirait les étranglements et les mandats d’interdiction de frappe, limiterait le transfert d’équipement militaire aux services de police et faciliterait les poursuites contre les officiers fautifs. Biden a déclaré qu’il avait dit à la mère de Nichols qu’il « plaiderait » auprès du Congrès pour qu’il adopte la loi Floyd « afin de maîtriser la situation ».

Le révérend Al Sharpton a déclaré que son éloge funèbre lors des funérailles de Nichols mercredi comprendrait un appel à de nouvelles lois. Le président de la NAACP, Derrick Johnson, a également pris le Congrès à partie.

“En omettant de rédiger un projet de loi, vous écrivez une autre nécrologie”, a déclaré Johnson. “Dites-nous ce que vous allez faire pour honorer Tire Nichols … Nous pouvons nommer toutes les victimes de violences policières, mais nous ne pouvons pas nommer une seule loi que vous avez adoptée pour y remédier.”

Les partisans veulent une législation étatique et fédérale parce que les changements locaux varient considérablement dans leur portée et leurs effets et peuvent être annulés par une seule élection après des années d’activisme populaire. Mais certains disent que des réglementations strictes ne sont qu’un début – et la vidéo de l’agonie de Nichols le prouve.

“Changer une règle ne change pas un comportement”, a déclaré Katie Ryan, chef de cabinet de Campaign Zero, un groupe d’universitaires, d’experts policiers et de militants qui travaillent pour mettre fin à la violence policière. “La culture d’un service de police doit évoluer vers la mise en œuvre effective des politiques, et pas seulement vers l’affirmation qu’une règle est en place.”

Les cinq officiers inculpés – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III et Justin Smith – faisaient partie de la soi-disant unité Scorpion. Scorpion est l’acronyme de Street Crimes Operations to Restore Peace in our Neighbourhoods.

Le chef de la police de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, a dissous l’unité samedi.

“Il est dans l’intérêt de tous de désactiver définitivement l’unité Scorpion”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Avant le déménagement de Davis, le maire de Memphis, Jim Strickland, a déclaré qu’il était clair que les officiers impliqués dans l’attaque contre Nichols avaient violé les politiques et la formation du département.

“Je veux vous assurer que nous faisons tout notre possible pour empêcher que cela ne se reproduise”, a déclaré Strickland dans un communiqué. “Nous lançons un examen externe et indépendant de la formation, des politiques et des opérations de nos unités spécialisées.”

Le syndicat de la police de Memphis a présenté ses condoléances à la famille de Nichols, affirmant qu’il “est attaché à l’administration de la justice et ne tolère JAMAIS les mauvais traitements infligés à AUCUN citoyen ni AUCUN abus de pouvoir”. La déclaration a également exprimé la foi que le système judiciaire révélerait “la totalité des circonstances” de l’affaire.

Patrick Yoes, président national de l’Ordre fraternel de la police, a repoussé la conclusion selon laquelle le maintien de l’ordre doit changer. Ce n’était pas “un travail de police légitime ou un arrêt de la circulation qui a mal tourné”, a déclaré Yoes. “Il s’agit d’une agression criminelle sous prétexte de loi.”

Les manifestants se sont à nouveau manifestés vendredi soir après que la ville a publié la séquence vidéo. Turner, le pasteur de Memphis, a qualifié les images de “preuve supplémentaire que les systèmes de justice pénale de notre ville et de notre pays ont un besoin urgent de changement”.

“Ce n’est pas comme si nous manquions de recommandations concrètes et raisonnables”, a déclaré le révérend Earle Fisher, pasteur principal de l’église baptiste abyssine. “Ce qui nous manque, c’est la volonté politique et l’engagement à apporter les changements structurels.”

——



La journaliste d’Associated Press Noreen Nasir a contribué de Memphis, Tennessee. Adrian Sainz a également rapporté de Memphis. Aaron Morrison a rapporté de New York et Claudia Lauer de Philadelphie.