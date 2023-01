L’affaire Tire Nichols montre que les agents n’interviennent toujours pas

Alors que cinq policiers de Memphis attaquaient Tire Nichols avec leurs pieds, leurs poings et une matraque, d’autres se précipitaient sur les lieux, alors même que le jeune homme de 29 ans criait de douleur puis s’effondrait mollement contre le côté d’une voiture.

Tout comme l’attentat contre George Floyd à Minneapolis il y a près de trois ans, une simple intervention aurait pu sauver une vie. Au lieu de cela, Nichols est mort et les cinq officiers sont accusés de meurtre au deuxième degré et d’autres crimes.

D’autres mesures disciplinaires pourraient être prises maintenant que la vidéo déchirante du traitement de Nichols a été publiée. La police de Memphis a suspendu deux autres officiers lundi et a déclaré que le département enquêtait toujours sur ce qui s’était passé. Le service d’incendie de Memphis a également licencié trois agents d’intervention d’urgence qui sont arrivés sur les lieux pour ne pas avoir évalué l’état de Nichols.

Les services de police de Memphis et de Minneapolis font partie des nombreux organismes américains chargés de l’application de la loi qui ont des politiques de «devoir d’intervenir». Le protocole de Memphis est clair : « Tout membre qui observe directement un autre membre se livrer à une conduite dangereuse ou criminelle ou à l’abus d’un sujet doit prendre des mesures raisonnables pour intervenir.

Ce n’est pas seulement une politique, c’est la loi. Les trois officiers de Minneapolis qui n’ont pas réussi à intervenir et à empêcher l’ancien officier Derek Chauvin de s’agenouiller sur le cou de Floyd alors que l’homme noir a déclaré qu’il ne pouvait pas respirer ont tous été reconnus coupables de violations des droits civils fédéraux.

Les experts conviennent que la pression des pairs, et dans certains cas la peur des représailles, est dans l’esprit des officiers qui ne parviennent pas à empêcher leurs collègues de commettre de mauvaises actions.

“Ils ont peur d’être ostracisés”, a déclaré George Kirkham, professeur émérite de criminologie à la Florida State University et ancien policier. « Vous devez dépendre de ces gars. C’est la fine ligne bleue. Quand tu sors et que tu te retrouves dans un embouteillage, tu n’as personne d’autre pour t’aider que d’autres flics.

Nichols a été arrêté lors d’un arrêt de la circulation dans la nuit du 7 janvier. La vidéo de la caméra corporelle montre qu’il a été battu alors que les agents criaient des grossièretés, alors même que Nichols semblait confus quant à ce qu’il avait fait de mal. Au milieu du chaos, il a couru et a finalement été attrapé à une autre intersection, à une courte distance de la maison de sa mère.

Les images des caméras de sécurité de cette scène montrent deux officiers tenant Nichols au sol alors qu’un troisième semble lui donner un coup de pied à la tête. Plus tard, un autre officier frappe Nichols à plusieurs reprises avec une matraque alors qu’un autre officier le tient.

Les officiers remettent Nichols sur ses pieds, bien qu’il soit à peine capable de se tenir debout. Un officier le frappe au visage et Nichols trébuche, toujours retenu par deux officiers. Après plusieurs coups de poing, il s’effondre. Mais l’attaque continue.

Quand cela se termine, Nichols est affalé contre une voiture. Il faudrait plus de 20 minutes avant que des soins médicaux ne soient rendus, bien que trois membres des pompiers soient arrivés sur les lieux avec du matériel médical dans les 10 minutes. Ces travailleurs, deux médecins et un lieutenant qui était avec eux, ont été licenciés lundi soir.

Chuck Wexler, directeur exécutif du Police Executive Research Forum, un groupe de réflexion basé à Washington, a déclaré que les politiques d’intervention sont devenues courantes après que des agents ont attaqué et gravement blessé Rodney King à Los Angeles en 1992.

“Mais avoir une politique et surmonter ce que beaucoup diraient être la culture de la police sont deux choses différentes”, a déclaré Wexler. « Il ne suffit pas d’avoir une politique. Vous avez besoin de pratiquer. Vous devez en parler.

Dans certains cas, les préoccupations des agents concernant les représailles pour leur intervention se sont avérées fondées.

À Buffalo, New York, l’agent Cariol Horne était à un an de toucher sa pension lorsqu’elle a fait face à des accusations du ministère après avoir tiré le bras d’un collègue officier autour du cou d’un suspect de violence domestique en 2006. Elle a été licenciée. En 2021, un juge de la Cour suprême de l’État a rétabli sa pension et annulé son licenciement.

L’année dernière à Sunrise, en Floride, le Sgt. Christopher Pullease a été inculpé au pénal après un incident enregistré sur vidéo dans lequel une policière non identifiée a tiré Pullease par la ceinture loin d’un suspect menotté après que Pullease lui ait pointé du gaz poivré. Pullease a répondu en mettant une main sur la gorge de sa collègue et en la repoussant, a montré la vidéo.

Les experts étaient également perplexes quant au fait qu’aucun superviseur du service de police n’était présent lors de l’incident de Memphis. S’il y en avait eu, disaient-ils, le résultat aurait pu être différent.

“J’ai été superviseur pendant longtemps, et votre apparition sur les lieux, même à l’improviste, empêche les gens de faire, faute d’un meilleur adjectif, des choses stupides”, a déclaré l’ancien sergent de la police de New York. Joseph Giacalone, qui enseigne au John Jay College of Criminal Justice à New York.

Le directeur de la police de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, a déclaré que le service de police manquait de superviseurs et a qualifié l’absence de superviseur lors de l’incident de “problème majeur”. Davis a dissous samedi la soi-disant unité Scorpion de la ville, dont les officiers étaient impliqués dans les coups.

Université du Missouri-St. Le criminologue de Louis, David Klinger, a déclaré que les décisions d’intervenir ou non dans les actions d’un collègue de la police ne sont pas toujours tranchées. Il a dit qu’un officier peut voir une arme qui est bloquée à la vue d’un autre, par exemple, et intervenir au mauvais moment pourrait mettre en danger la vie des officiers sur les lieux.

“La formation doit être précise sur les types de circonstances qui justifieraient une intervention”, a déclaré Klinger.

Jim Salter, Associated Press